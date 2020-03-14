Süper Lig: Alanyaspor: 1 - Gaziantep FK: 0 (ilk yarı) - Son Dakika
Son Dakika Spor Süper Lig: Alanyaspor: 1 - Gaziantep FK: 0 (ilk yarı) - Son Dakika Spor

Süper Lig: Alanyaspor: 1 - Gaziantep FK: 0 (ilk yarı)

29 dakika önce

Süper Lig'in 26. hafta maçında Aytemiz Alanyaspor, Gaziantep FK ile karşılaşıyor.

Süper Lig: Alanyaspor: 1 - Gaziantep FK: 0 (ilk yarı), System.String[]

Süper Lig'in 26. hafta maçında Aytemiz Alanyaspor, Gaziantep FK ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı ev sahibi takımın 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.


Maçtan dakikalar (ilk yarı)


4. dakikada gelişen Gaziantep atağında Morais'in ceza sahasının sol çaprazından çektiği şut direkten döndü, ardından Kayode'ye çarpan top üstten dışarı çıktı.


17. dakikada gelişen Gaziantep atağında Güray'ın sağ kanattan yaptığı ortasına Kayode kafa vurmak için yükseldi ancak top üstten dışarı çıktı.


25. dakikada sağ kanattan gelişen Alanyaspor atağında Bakasetas topu ceza sahasındaki Cisse'ye aktardı. Bu futbolcu topu ağlarla buluşturdu ancak VAR'da, pozisyonda ofsayt olmadığı ama öncesinde pası veren Bakasetas'ın topu eliyle kontrol ettiği tespit edildi ve maçın hakemi Karaoğlan tarafından gol geçersiz sayıldı.


41. dakikada Alanyaspor'da Bakasetas'ın sağ kanattan kullandığı serbest vuruşa Cisse kafayı vurdu, kaleci Günay'dan seken topu Caulker yine kafayla tamamladı ve ağlarla buluşturdu. 1-0


Stat: Bahçeşehir Okulları


Hakemler: Atilla Karaoğlan x, Mehmet Kısal x, Bahtiyar Birinci x


Aytemiz Alanyaspor: Marafona xx, Onur Bulut xx, Fabrice N'Sakala xx, Giorgos Tzavellas xx, Steven Caulker xxx, Junior Fernandes xx, Anastasios Bakasetas xxx, Ceyhun Gülselam xx, Efecan Karaca xxx, Salih Uçan xx, Papiss Cisse xxx


Yedekler Cenk Gönen, Juanfran, Kaan Kanak, Welinton Silva, Emircan Altıntaş, Djalma Campos, Musa Çağıran, Umut Güneş, Mustafa Pektemek, Yacine Bammou


Teknik Direktör: Erol Bulut


Gaziantep FK: Günay Güvenç xx, Kana Biyik xx, Papy Djilobodji xx Alin Tosca xx, Oğuz Ceylan xx, Junior Morais xx, Jefferson Nogueira xx, Alexandru Maxim xx, Güray Vural xx, Kenan Özer xx, Olarenwaju Kayode xx,


Yedekler: Haydar Yılmaz, Ulaş Zengin, Pawel Olkowski, Souleymane Diarra, Furkan Soyalp, Raman Chibsah, Kubilay Aktaş, Mehmet Erdem Uğurlu, Muhammet Demir, Patrick Twumasi


Teknik Direktör: Mariusi Ninel Şumudica


Gol: Caulker (dk. 41) (A. Alanyaspor)


Sarı kart: Oğuz Ceylan (Gaziantep FK) - ANTALYA

Aytemiz Alanyaspor, Gaziantep, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.03.2020 06:07 Kaynak: İHA
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