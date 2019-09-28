Süper Lig: Alanyaspor: 1 - Sivasspor: 1 (Maç sonucu)

Süper Lig'in 6. hafta karşılaşmasında lider Aytemiz Alanyaspor, Demir Grup Sivasspor'u konuk etti. Mücadele 1-1'lik eşitlikle sona erdi.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)



49. dakikada Juanfran'ın taç atışında, Fernandes ceza sahası içerisinde topla buluştu ve topu ceza sahası dışındaki Ceyhun'a çıkardı. Ceyhun'un sert şutunda top yan direğe çarparak oyun alanına döndü.



50. dakikada Alanyaspor'da Efecan'ın cezasına girdikten sonra son çizgiden dışarı çevirdi. Savunmanın uzaklaştırdığı topta N'Sakala topla buluştu ve ceza sahası dışından sert vurdu ancak kaleci Samassa topa çok iyi uzanarak kornere çeldi.



54. dakikada Sivasspor savunmasından topu çalan Ceyhun sağ çaprazdan kaleye çok sert vurdu ancak kaleci Samassa topu güçlükle kornere çeldi.



61. dakikada ani gelişen Alanyaspor atağında Efecan'ın sağ kanattan yaptığı ortaya iyi yükselen Papiss Cisse kafayı vurdu ve topu ağlara gönderdi. 1-1



69. dakikada Alanyaspor atağında ceza sahasının sağ tarafında topla buluşarak rakibinden sıyrılan Cisse arka direğe ortaladı fakat savunma topu kornere attı.



76. dakikada ani gelişen Sivasspor atağında savunmanın arkasına atılan pasla kaleciyle karşı karşıya kalan Yatabare vuruşunu yaptı ancak Marafona topu kornere çeldi.



Stat: Bahçeşehir Okulları



Hakemler: Halil Umut Meler x, Cevdet Kömürcüoğlu x, Ekrem Kan xx



Aytemiz Alanyaspor: Marafona xxx, Juanfran xx (Salih Uçan dk. 61 xx), Fabrice N'Sakala xx, Welinton Silva xxx, Steven Caulker xx, Manolis Siopis xx, Ceyhun Gülselam xx (Djalma Campos dk. 82 x ), Efecan Karaca xxx, Papiss Cisse xx, Junior Fernandes xxx (Yacine Bammou dk. 72 xx), Anastasios Bakasetas xx



Yedekler: Haydar Yılmaz, Kaan Kanak, Giorgos Tzavellas, Tayfur Bingöl, Umut Güneş, Onur Bulut, Musa Çağıran



Teknik Direktör: Erol Bulut



Demir Grup Sivasspor: Mamadou Samassa xx, Caner Osmanpaşa, Marcelo Goiano xx, Aaron Appindangoye xxx, Uğur Çiftçi xx, Abdou Traore xx (Isaac Cofie dk. 65 ?), Mert Hakan Yandaş xxx (Armin Djerlek dk. 90 ?), Erdoğan Yeşil Yurt x (Arouna Kone dk. 45 x), Hakan Arslan xx, Mustapha Yatabare xx, Fernando Andrade xxx



Yedekler: Ali Şaşal Vural, Fatih Aksoy, Paul Papp, Ziya Erdal, Volkan Eğri, Hugo Vieira



Teknik Direktör: Rıza Çalımbay



Goller: Fernando (dk. 1) (Sivasspor), Cisse (dk. 61) (Alanyaspor)



Sarı kartlar: Bakasetas, Juanfran, Welinton Silva (Alanyaspor), Uğur Çiftçi, Mamadou Samassa, Mustapha Yatabare, Volkan Eğri (Yedek kulübesi), (Sivasspor) - ANTALYA