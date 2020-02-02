Süper Lig: Alanyaspor: 1 - Yeni Malatyaspor: 0 (İlk yarı) - Son Dakika
Son Dakika Spor Süper Lig: Alanyaspor: 1 - Yeni Malatyaspor: 0 (İlk yarı) - Son Dakika Spor

Süper Lig: Alanyaspor: 1 - Yeni Malatyaspor: 0 (İlk yarı)

6 saat önce

Süper Lig'in 20. hafta maçında Aytemiz Alanyaspor sahasında BTC Turk Yeni Malatyaspor ile karşılaşıyor.

Süper Lig: Alanyaspor: 1 - Yeni Malatyaspor: 0 (İlk yarı), System.String[]

Süper Lig'in 20. hafta maçında Aytemiz Alanyaspor sahasında BTC Turk Yeni Malatyaspor ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı ev sahibi takımın 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.


Maçtan dakikalar (İlk yarı)


6. dakikada Yeni Malatyaspor'un sol taraftan kazandığı köşe vuruşunda topun başına Gökhan Töre geçti. Bu futbolcunun ortasında Alanyaspor savunması topu taca göndererek tehlikeyi uzaklaştırdı.


9. dakikada gelişen Aytemiz Alanyaspor atağını savunma savuşturmaya çalıştığı sırada Siopis'in ceza sahası içerisinde kayarak müdahalesiyle top yine Alanyaspor'a geçti. Son çizgiye kadar topu taşıyan Siopis'in ön kale direğine yükselttiği topa Cisse'nin uzanarak yaptığı kafa vuruşu az farkla dışarı gitti.


16. dakikada ani gelişen Alanyaspor atağında savunma arkasına atılan topa hareketlenen Cisse sağ çaprazdan şutunu gönderdi ancak kaleci Farnolle meşin yuvarlağı kornere tokatladı.


21. dakikada gelişen Alanyaspor atağında sağ kanattan Salih Uçan'ın sert ortasına kale önünde Djalma Campos dokundu ancak top az farkla auta gitti.


31. dakikada Alanyaspor atağında Junior Fernandes'in ara pasıyla topla buluşan Cisse açısını düzeltemeyince rakip savunmasına takıldı. Pozisyonun devamında yapılan ortaya bu kez Campos kafayla yükseldi ancak yan hakem ofsayt bayrağını kaldırdı.


42. dakikada sağ köşeden direğinden Gökhan Töre'nin kale önüne yaptığı ortaya yükselen Chebake'nin kafa vuruşunu gol çizgisinde N'Sakala karşıladı. Seken topu ise Marafona kornere çeldi.


45+1. dakikada sağdan gelişen Alanyaspor kontratağında korner çizgisine yakın bir alanda topla buluşan Cisse kontrol ederek topu ceza sahasına yükseltti. Geriden ceza alanına giren Bakasetas penaltı noktasında uçarak yaptığı kafa vuruşu ile ağları havalandırdı. 1-0


Stat: Bahçeşehir Okulları


Hakemler: Mete Kalkavan x, Ceyhun Sesigüzel x, Esat Sancaktar x


Aytemiz Alanyaspor: Marafona xx, Fabrice N'Sakala xx, Welinton Silva xx, Onur Bulut xxx, Steven Caulker xx, Manolis Siopis xx, Anastasios Bakasetas xx, Junior Fernandes xx, Djalma Campos xx, Salih Uçan xx, Papiss Cisse xx


Yedekler: Eray Birniçan, Kaan Kanak, Giorgos Tzavellas, Emircan Altıntaş, Umut Güneş, Ceyhun Gülselam, Efecan Karaca, Musa Çağıran, Mustafa Pektemek, Yacine Bammou


Teknik Direktör: Erol Bulut


Yeni Malatyaspor: Fabien Farnolle xx, Sakıb Aytaç xx, Teenage Hadebe xxx, Arturo Mina xx, Issam Chebake xx, Thievy Bifouma xx, Mitchell Donald x, Ghaylen Chaaleli xx, Murat Yıldırım xx, Gökhan Töre xx, Umut Bulut x


Yedekler: Abdulsamed Damlu, Mustafa Akbaş, Özer Özdemir, Karim Hafez, Ahmed Ildiz, Remi Walter, Youssouf Ndayishimiye, Erkan Kaş, Vidar Kjartansson


Teknik Direktör: Kemal Özdeş


Gol: Anastasios Bakasetas (dk. 45+1) (Aytemiz Alanyaspor)


Sarı kart: Welinton Silva (Aytemiz Alanyaspor) - ANTALYA

Aytemiz Alanyaspor, Yeni Malatyaspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.02.2020 04:59 Kaynak: İHA
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