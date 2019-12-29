Süper Lig: Alanyaspor: 2 - Konyaspor: 1 (Maç sonucu)

Goller: Erdon Daci (dk. 8) (Konyaspor), Papiss Cisse (dk. 35 ve 90+4) (Alanyaspor)

90+4. dakikada serbest vuruşun ardından sol kanatta topla buluşan Fernandes topu bekletmeden kale önüne ortaladı. Burada topla buluşan Cisse'nin gelişine vuruşu ağlarla buluştu: 2-1

81. dakikada Alanyaspor atağında Efecan sağ kanattan ceza sahası içine ortasını açtı, bu topa kafayı Papiss Cisse vurdu. Kaleciden seken top direkten dönerken Selim Ay pozisyonu uzaklaştırdı.

74. dakikada sağ kanattan gelişen Alanyaspor atağında Junior Fernandes kaleye doğru sert vurdu ancak topu Ali Turan kafayla kornere gönderdi.

58. dakikada orta sahada top kaybının ardından başlayan Konyaspor kontratağında ceza sahası yayna kadar topu taşıyan Milosevic'in pasında topla buluşan Hadziahmetovic sert vurdu ancak top kaleci Marafona'nın kucağında kaldı.

54. dakikada sağdan gelişen Alanyaspor atağında Bakasetas ile duvar pası yapan Baiano topu kale önüne yükseltti. Arka direkte topa yükselen Cisse'nin kafa vuruşu kaleci Serkan'da kaldı.

Süper Lig'in 17. hafta karşılaşmasında Aytemiz Alanyaspor , Konyaspor 'u konuk etti. Mücadele ev sahibi takımın 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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