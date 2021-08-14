Süper Lig'in ilk haftasında Altay, Kayserispor'u konuk ediyor. Mücadelenin ilk ev sahibi ekibin 2-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.
Maçtan dakikalar
8. dakikada gelişen Altay atağında, Kaleci Doğan'ın hatasıyla topu kapan Pinares, Bamba'yı topla buluşturdu. Bamba altıpas üzerinden topu boş kaleye gönderdi: 1-0
23. dakikada orta alandan yüklenen Altay'da, Naderi'nin orta şut karışımı vuruşunda Kayserispor kalecisi Doğan Alemdar topu son anda kornere çeldi.
24. dakikada sol kanattan gelişen Altay atağında, Rodriguez'in ortasında Murat topa gelişine vurdu, top direkten oyun alanına geri döndü.
45+1. dakikada sağ kanattan atak yapan Altay'da Pinares'in pasıyla topla buluşan Cebrail, topu yerden kale önüne çevirdi, Bamba topuk vuruşuyla topu filelerle buluşturdu. 2-0
Stat: Bornova Aziz Kocaoğlu
Hakemler: Suaat Arslanboğa xx, İsmail Şencan xx, Ali Tuna xx
Altay: Mateusz xx, Cebrail xx, İbrahim Öztürk xx, Murat Akça xx, Naderi xx, Poko xx, Thiam xx, Rodriguez xx, Kappel xx, Pinares xx, Bamba xxx
Yedekler: Cihan Topaloğlu, Ceyhun Gülselam, Zeki Yıldırım, Tolga Ünlü, Thaciano, Paixao, Kazımcam Karataş, Eren Erdoğan, Deniz Kadah, Erhan Çelenk
Teknik Direktör: Mustafa Denizli
Kayserispor: Doğan Alemdar x, Onur Bulut xx, Kolovetsios xx, Hosseini x, Carole x, İbrahim Akdağ xx, Avramovski xx, Emrah Başsan xx, Kvrzic xx, Cardoso xx, Mustafa Pektemek x
Yedekler: Lung, Attamah, Gökhan Sazdağı, Emre Demir, Uğur Demirok, Gavranovic, Mane, Ramazan Civelek, Yasir Subaşı, Nurettin Korkmaz
Teknik Direktör: Yalçın Koşukavak
Goller: Bamba (dk. 8 ve dk. 45+1) (Altay)
Sarı Kart: Uğur Demirok (Kayserispor) - İZMİR
Kaynak: İHA
Son Dakika › Spor › Süper Lig: Altay: 2 Kayserispor: 0 (İlk yarı) - Son Dakika Spor