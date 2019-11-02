Son Dakika Haberleri: Süper Lig: Antalyaspor: 0 - Beşiktaş: 2 (Maç devam ediyor)
Son Dakika Spor Süper Lig: Antalyaspor: 0 - Beşiktaş: 2 (Maç devam ediyor)

Süper Lig: Antalyaspor: 0 - Beşiktaş: 2 (Maç devam ediyor)

7 saat önce

Süper Lig'in 10. haftasında Antalyaspor, Beşiktaş'ı ağırlıyor.

Süper Lig: Antalyaspor: 0 - Beşiktaş: 2 (Maç devam ediyor), System.String[]

Süper Lig'in 10. haftasında Antalyaspor, Beşiktaş'ı ağırlıyor. Mücadelenin ilk 15 dakikası konuk takımın 2-0'lık üstünlüğüyle geçildi. - ANTALYA

Spor

Haber Yayın Tarihi: 02.11.2019 08:16 Kaynak: İHA
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