Süper Lig: Antalyaspor: 0 - Beşiktaş: 2 (Maç devam ediyor)
7 saat önce
Süper Lig'in 10. haftasında Antalyaspor, Beşiktaş'ı ağırlıyor.
Haber Yayın Tarihi: 02.11.2019 08:16 Kaynak: İHA
Süper Lig'in 10. haftasında Antalyaspor, Beşiktaş'ı ağırlıyor. Mücadelenin ilk 15 dakikası konuk takımın 2-0'lık üstünlüğüyle geçildi. - ANTALYA
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