Son Dakika Haberleri: Süper Lig: Antalyaspor: 0 - Gençlerbirliği: 5 (İlk yarı)
Son Dakika Spor Süper Lig: Antalyaspor: 0 - Gençlerbirliği: 5 (İlk yarı)

Süper Lig: Antalyaspor: 0 - Gençlerbirliği: 5 (İlk yarı)

30 dakika önce

Süper Lig'in 8 haftasında Antalyaspor sahasına Gençlerbirliği ile karşılaşıyor.

Süper Lig: Antalyaspor: 0 - Gençlerbirliği: 5 (İlk yarı), System.String[]

Süper Lig'in 8 haftasında Antalyaspor sahasına Gençlerbirliği ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısını Başkent ekibinin 5-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.


Maçtan dakikalar (ilk yarı)


1. dakikada Boffin'e uzaklaştırmaya çalıştığı topta Stancu araya girdi ve hemen Candeias'a pasını verdi. Candeias'ın vuruşunda Diego'nun kafasına çarpmasına rağmen meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-1


12. dakikada Candias'ın sol kanattan açtığı ortada arka direkte topla buluşan Sio, bomboş pozisyonda ayak içiyle meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-2


21. dakikada Antalyaspor defansında Bahadır'ın kaptırdığı topu alan Candeias'ın kalecinin sağından meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 0-3


23. dakikada Gençlerbirliği'nin uzun pasında gole giden Sio, Bahadır Öztürk tarafından düşürülünce hakem Bahadır'a kırmızı kart gösterdi.


37. dakikada Stancu'nun savunmanın arkasına attığı aşırtma pasta topla ceza sahası içinde buluşan Candeias'ın kaleci Boffin'ın aşırdığı meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-4


42. dakikada Candeias'ın pasında ceza sahası içi sağ çaprazında topla topla buluşan Sio'nun sol ayağıyla yaptığı düzgün vuruşta meşin yuvarlak kalecinin sağından ağlara gitti.(0-5)


Stat: Antalya


Hakemler: Abdulkadir Bitigen xx, Volkan Ahmet Narinç xx, Mustafa Savranlar xx


Antalyaspor: Boffin x, Nazım Sangare x, Diego Angelo x, Bahadır x, Çelustka x, Charles x, Ufuk Akyol x (Serdar Özkan dk. 29 ?), Hakan Özmert x, Chahechouhe x, Amilton x, Dala x


Yedekler: Ferhat Kaplan, Salih Dursun, Eren Albayrak, Doğukan Sinik, Mukairu, Tarık Çamdal, Yekta Kurtuluş, Chico, Harun Alpsoy


Teknik Direktör: Bülent Korkmaz


Gençlerbirliği: Ertaç xxx, Erdem Özgenç xxx, Flavio xxx, Bjarsmyr xxx, Polomat xxx, Vedat Özdemir xxx, Ayite xxx, Candeias xx, Sessegnon xxx, Stancu xxx, Sio xxx


Yedekler: Übeyd Adıyaman, Halil İbrahim Pehlivan, Nadir Çiftçi, Rahmi Can Karadaş, Sefa Yılmaz, Rahmetullah Berişbek, Mats Jens, Soner Dikmen, Arda Kızıldağ, Diallo


Teknik Direktör: Mustafa Kaplan


Goller: Candeias (dk. 1, 12 ve 37), Sio (dk. 12 ve 42) (Gençlerbirliği)


Kırmızı kart: Bahadır Öztürk (dk. 23) (Antalyaspor)


Sarı kart: (Hakan Özmert) (Antalyaspor) - ANTALYA

Gençlerbirliği, Antalyaspor, Spor

Haber Yayın Tarihi: 19.10.2019 04:00 Kaynak: İHA
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