Süper Lig: Antalyaspor: 0 - Konyaspor: 0 (Maç sonucu) - Son Dakika
Son Dakika Spor Süper Lig: Antalyaspor: 0 - Konyaspor: 0 (Maç sonucu) - Son Dakika Spor

Süper Lig: Antalyaspor: 0 - Konyaspor: 0 (Maç sonucu)

7 saat önce

Süper Lig'in 20. haftasında Antalyaspor, sahasında Konyaspor ile 0-0 berabere kaldı.

Süper Lig: Antalyaspor: 0 - Konyaspor: 0 (Maç sonucu), System.String[]

Süper Lig'in 20. haftasında Antalyaspor, sahasında Konyaspor ile 0-0 berabere kaldı.


Maçtan dakikalar (ikinci yarı)


48. dakikada Bünyamin Balcı'nın pasında topla buluşan Chico'nun ceza sahası dışından sert şutunu kaleci güçlükle kontrol etti.


73. dakikada Guilherme'nin köşe vuruşunda Volkan Fındıklı'nın kafası üstten auta gitti.


90+2. dakikada Milosevic'in ceza sahası dışından sert şutu yandan dışarı çıktı.


Stat: Antalya


Hakemler: Halis Özkahya xx, Serkan Ok xx, Süleyman Özay xx


Antalyaspor: Boffin xx, Bünyamin Balcı x, Veysel Sarı x, Celutska x, Kudriashov x, Chico x, Sinan Gümüş xx (Doğukan Sinik dk. 79 x), Yekta x (Charles dk. 6 x), Mukairu x, Fredy x, Blanco x (Amilton dk. 64 x)


Yedekler: Ferhat Kaplan ,Ersan Adem Gülüm, Eren Albayrak, Podolski, Ufuk Akyol, Harun Alpsoy, Hakan Özmert


Teknik direktör: Tamer Tuna


Konyaspor: Serkan Kırıntılı xx, Ömer Ali Şahiner x, Selim Ay x, Anicic x, Guilherme x, Shengelia x (Hurtado dk. 74 x), Volkan Fındıklı x, Milosevic x, Jonsson x, Miya x (Mak dk. 55 x), Thuram x (Bajic dk. 85 ?)


Yedekler: Mahmut Ertuğrul Taşkıran, Mücahit Atalay, Ali Turan, Uğur Demirok, Hadziahmetovic, Alper Uludağ, Skubic


Teknik direktör: Aykut Kocaman


Sarı kartlar: Bünyamin Balcı, Veysel Sarı, Charles (Antalyaspor) - ANTALYA

Antalyaspor, Konyaspor, Balcı, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.02.2020 04:05 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Antalyaspor, sahasında Konyaspor'la 0-0 berabere kaldı Göztepe'nin altyapı oyuncusu Muritala, Belçika'nın KVC Westerlo takımına transfer oldu Gökhan Gönül'den galibiyet yorumu: Beşiktaş varsa, umut vardır Ahmet Ağaoğlu: Devlet yardımı diyorlar, bize Allah yardım ediyor

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.02.2020 23:05:47. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Süper Lig: Antalyaspor: 0 - Konyaspor: 0 (Maç sonucu) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]