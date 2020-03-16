Süper Lig: Antalyaspor: 0 - Sivasspor: 0 (İlk yarı) - Son Dakika
Son Dakika Spor Süper Lig: Antalyaspor: 0 - Sivasspor: 0 (İlk yarı) - Son Dakika Spor

Süper Lig: Antalyaspor: 0 - Sivasspor: 0 (İlk yarı)

6 saat önce

Süper Lig'in 26. hafta kapanış maçında Antalyaspor sahasında Sivasspor'u ağırlıyor.

Süper Lig: Antalyaspor: 0 - Sivasspor: 0 (İlk yarı), System.String[]

Süper Lig'in 26. hafta kapanış maçında Antalyaspor sahasında Sivasspor'u ağırlıyor. Mücadelenin ilk yarısı 0-0 eşitlikle tamamlandı.


Maçtan dakikalar (İlk yarı)


6. dakikada Hakan Özmert'in ceza yayı dışından sert şutu yan kale direğine çarparak auta çıktı.


12. dakikada Kudrıashov'un sol kanattan penaltı noktası üzerine ortasında Podolski, kaleye göndermek istedi. Podolski, defans oyuncusu Fatih Aksoy'un müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem verdiği penaltı kararını VAR incelemesi sonucu iptal etti.


20. dakikada Emre Kılınç'ın pasında ceza sahası içinde topla buluşan Yasin Öztekin'in şutu defans oyuncusuna da çarparak az farkla üstten kornere gitti.


24. dakikada Mert Hakan Yandaş'ın ceza sahası dışından sert şutu kalecide kaldı.


29. dakikada Kudrıashov'un ara pasında altı pas içinde topla buluşan Sinan'ın sert şutunu kaleci ayaklarıyla çıkardı.


Stat: Antalya


Hakemler: Özgür Yankaya x, Mehmet Cem Hanoğlu x, Kamil Çetin x


Antalyaspor: Boffin x, Nazım Sangare x, Veysel Sarı x, Celustka x, Kudriashov x, Hakan Özmert xx, Amilton x, Fredy x, Podolski x, Sinan Gümüş x, Jahovic x


Yedekler: Ferhat Kaplan, Ersan Adem Gülüm, Eren Albayrak, Doğukan Sinik, Gustavo Leschuk, Yekta Kurtuluş, Ufuk Akyol, Chico, N'dınga, Bünyamin Balcı


Teknik Direktör: Tamer Tuna


Sivasspor: Samassa x, Caner Osmanpaşa x, Appindangoye x, Uğur Çiftçi x, Marcelo Goiano x, Fatih Aksoy x, Hakan Arslan x, Emre Kılınç x, Mert Hakan Yandaş x, Yasin Öztekin x, Yatabare x


Yedekler: Muammer Zülfikar Yıldırım, Muhammet Can Tuncer, Kone, Cofıe, Papp ,Erdoğan Yeşilyurt, Armın Derlek, Demıngues de Souza, Barış Yardımcı


Teknik Direktör: Rıza Çalımbay - ANTALYA

Antalyaspor, Sivasspor, Podolski, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 09:03 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Antalyaspor Teknik Direktörü Tamer Tuna: Ligler ertelenecek, biliyorum
Süper Lig'in 26. haftasında sadece 14 gol atıldı Fenerbahçe'nin gündemindeki Jorge Jesus, koronavirüse yakalandı Yusuf Yazıcı'dan koronavirüs mesajı: Mümkün olduğunca evlerimizden dışarı çıkmayalım
Ermenistan, koronavirüs nedeniyle 16 Nisan'a kadar olağanüstü hal ilan etti Ermenistan, koronavirüs nedeniyle 16 Nisan'a kadar olağanüstü hal ilan etti         
16:55
Koronavirüs sebebiyle Brent petrolün varil fiyatı 30 doların altına düştü Koronavirüs sebebiyle Brent petrolün varil fiyatı 30 doların altına düştü         
16:48
Rusya sadece koronavirüs hastalarının tedavi edileceği hastanenin inşaatına başladı Rusya sadece koronavirüs hastalarının tedavi edileceği hastanenin inşaatına başladı         
15:39
Ece Erken'i istifa ettiği Söylemezsem Olmaz'a Seda Akgül ve Seren Serengil getirildi Ece Erken'i istifa ettiği Söylemezsem Olmaz'a Seda Akgül ve Seren Serengil getirildi         
10:40
Abdullah Ustaosmanoğlu, 79 yaşında hayata veda etti Abdullah Ustaosmanoğlu, 79 yaşında hayata veda etti         
10:30
Koronavirüsün kaynağı kurudu! Çin'de son 24 saatte sadece 14 ölüm yaşandı Koronavirüsün kaynağı kurudu! Çin'de son 24 saatte sadece 14 ölüm yaşandı         
09:25
Koronavirüse karşı evde oturma çağrısı yapan Eser Yenenler'e ünlü isimlerden destek yağdı Koronavirüse karşı evde oturma çağrısı yapan Eser Yenenler'e ünlü isimlerden destek yağdı         
08:13
Acun Ilıcalı'nın yeni projesi Exatlon Türkiye'den ilk fragman yayınlandı Acun Ilıcalı'nın yeni projesi Exatlon Türkiye'den ilk fragman yayınlandı         
07:48
Koronavirüsün yayılmasının ardından vatandaşların bir talebi var: Sokağa çıkma yasağı gelsin Koronavirüsün yayılmasının ardından vatandaşların bir talebi var: Sokağa çıkma yasağı gelsin         
07:42
ABD Merkez Bankası, politika faiz oranını yüzde 0-0,25 aralığına çekti ABD Merkez Bankası, politika faiz oranını yüzde 0-0,25 aralığına çekti         
04:16
Umutlandıran haber ABD'den geldi: Bugün ilk koronavirüs aşısı test edilecek Umutlandıran haber ABD'den geldi: Bugün ilk koronavirüs aşısı test edilecek         
04:04
18 kişiye bulaşan virüs Türkiye'ye nereden geldi? Bakan, lokasyon verdi 18 kişiye bulaşan virüs Türkiye'ye nereden geldi? Bakan, lokasyon verdi         
00:58
Babasının hastaneden kaçırdığı koronavirüs şüphelisi küçük kızın test sonuçları çıktı Babasının hastaneden kaçırdığı koronavirüs şüphelisi küçük kızın test sonuçları çıktı         
00:41
Türkiye'de, toplam 18 kişide yeni tip koronavirüs tespit edildi Türkiye'de, toplam 18 kişide yeni tip koronavirüs tespit edildi         
23:59
İngiltereli gençler ölümcül virüse meydan okudu! Sabaha kadar eğlenip sokakta öpüştüler İngiltereli gençler ölümcül virüse meydan okudu! Sabaha kadar eğlenip sokakta öpüştüler         
15:46
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.03.2020 03:48:25. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Süper Lig: Antalyaspor: 0 - Sivasspor: 0 (İlk yarı) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]