Süper Lig: Antalyaspor: 1 - MKE Ankaragücü: 0 (İlk yarı)

Süper Lig'in 16. hafta açılış maçında Antalyaspor, sahasında MKE Ankaragücü'nü ağırlıyor. Mücadelenin ilk yarısını ev sahibi ekip 1-0 önde tamamladı.
Karşılaşmayı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da protokol tribünden izledi.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
1. dakikada ceza sahası içinde İlhan Parlak'ın aşırtma vuruşu kaleci Ferhat Kaplan'da kaldı.
21. dakikada Serdar Özkan'ın ceza sahası dışından yerden sert şutu az farkla yandan auta gitti.
22. dakikada korner atışında Hakan Özmert'in ön direğe ortasında Diego'nun kafasından seken topu altı pas içinde ayak koyan Chico'nun vuruşu ağlarla buluştu. 1-0
30. dakikada Hakan Özmert'in ceza sahası dışından sert şutunu kaleci Korcan Çelikay iki hamlede kontrol etti.
Stat: Antalya
Hakemler: Fırat Aydınus x, Kerem Ersoy x, Aleks Taşçıoğlu x
Antalyaspor: Ferhat Kaplan x, Nazım Sangare x, Celustka x, Diego xx, Eren Albayrak x, Serdar Özkan x, Hakan Özmert x, Chico xx, Amilton x, Chahechouhe x, Leschuk x
Yedekler: Boffin, Salih Dursun, Doğukan Sinik, Charles, Gelson Dala, Mukairu, Riberio, Tarık Çamdal, Yekta Kurtuluş, Harun Alpsoy
Teknik Direktör: Stjepan Tomas
MKE Ankaragücü: Korcan Çelikay x, Cebrail Karayel x, Pazdan x, Kulusic xx, Alihan Kubalas x, Pinto x, Kitsiou x, Sedat Ağçay x, Faty x, Canteros x, İlhan Parlak xx
Yedekler: Yiğit Kafkasyalı, Mehmet Sak, Scarıone, Ender Aygören, Aydın Karabulut, Moke, Hasan Kaya, Alperen Kuyubaşı, Alper Önal, Berke Gürbüz
Teknik Direktör: Mustafa Kaplan
Gol: Chico (dk. 22) (Antalyaspor)
Sarı kartlar: Amilton (Antalyaspor), Canteros (MKE Ankaragücü) - ANTALYA