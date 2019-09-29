Süper Lig: Antalyaspor: 1 - Yeni Malatyaspor: 0 (İlk yarı)

Süper Lig'in 6. haftasında Antalyaspor, Yeni Malatyaspor'u ağırlıyor. Maçın ilk yarısını ev sahibi 1-0 önde tamamladı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
22. dakikada sağ kanattan Marques'in ortasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Donald'ın aşırtma vuruşunda meşin yuvarlak üst direğin hemen üzerinden auta çıktı.
38. dakikada Aatif Chahechouhe, şık çalımlarla ceza sahasına yaklaşarak yaptığı vuruşta top kalecinin sağından direğe çarparak ağlarla buluştu. 1-0
44. dakikada konuk ekip ceza sahası yayının önünde serbest vuruş kazandı. Topun başına geçen Marques'in vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.
45+2 dakikada Hakan Özmert'in kullandığı köşe atışında topa iyi yükselen Gustavo Blanco'nun kafa vuruşu üstten az farkla auta gitti.
Stat: Antalya
Hakemler: Bahattin Şimşek xx, Mehmet Kısal xx, İbrahim Bozbey xx
Antalyaspor: Boffin xx, Nazım Sangare xx, Diego Angelo xx, Bahadır xx, Çelustka xx, Charles xx, Ufuk Akyol xx, Hakan Özmert xx, Chahechouhe xx, Amilton xx, Gustavo Blanco xx
Yedekler: Ferhat Kaplan, Salih Dursun, Jacinto Muondo Dala, Mukairi, Riberio, Tarık Çamdal, Luis Francisco Grando, Serdar Özkan, Harun Alpsoy
Teknik Direktör: Bülent Korkmaz
Yeni Malatyaspor: Farnolle xx, Chebake xx, Robin Yalçın xx, Mustafa Akbaş xx, Sakıb Aytaç xx, Acquah xx, Chaaleli xx, Guilherme xx, Donald xx, Fofana xx, Jahovic xx
Yedekler: Ufuk Ceylan, Erkan Kaş, Murat Yıldırım, Eren Tozlu, Ahmed Ildız, Teenage Lingani Hadebe, Özer Özdemir, Rahman Buğra Çağıran
Teknik Direktör: Sergen Yalçın
Goller: Aatif Chahechouhe (dk. 38 ) (Antalyaspor)
Sarı kartlar: Sakıp Aytaç (Yeni Malatyaspor) - ANTALYA