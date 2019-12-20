Süper Lig: Antalyaspor: 2 - MKE Ankaragücü: 2 (Maç sonucu) - Son Dakika
Son Dakika Spor Süper Lig: Antalyaspor: 2 - MKE Ankaragücü: 2 (Maç sonucu) - Son Dakika Spor

Süper Lig: Antalyaspor: 2 - MKE Ankaragücü: 2 (Maç sonucu)

6 saat önce

Süper Lig'in 16. hafta açılış maçında Antalyaspor, sahasında karşılaştığı MKE Ankaragücü ile 2-2 berabere kaldı.

Süper Lig: Antalyaspor: 2 - MKE Ankaragücü: 2 (Maç sonucu), System.String[]

Süper Lig'in 16. hafta açılış maçında Antalyaspor, sahasında karşılaştığı MKE Ankaragücü ile 2-2 berabere kaldı.


Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


56. dakikada Kitsiou'nun pasında kaleci Ferhat ile karşı karşıya kalan Canteros'un ceza alanı içinden yaptığı vuruş ağlarla buluştu. 1-1


67. dakikada ceza alanı dışında kazanılan serbest vuruşta Canteros'un sert vuruşu az farkla üstten auta gitti.


79. dakikada Doğukan Sinik'in uzaktan sert şutu az farkla auta çıktı.


80. dakikada Hakan Özmert'in, altı pas içine kestiği ortaya arka direkte Leschuk'un kafa vuruşu ağlarla buluştu. 2-1


90+4. dakikada savunmanın uzaklaştıramadığı topu önünde bulan Kıtsıou'nun sert şutu ağlarla buluştu. 2-2


Stat: Antalya


Hakemler: Fırat Aydınus xx, Kerem Ersoy xx, Aleks Taşçıoğlu xx


Antalyaspor: Ferhat Kaplan xx, Nazım Sangare xx, Celustka xx, Diego xx, Eren Albayrak xx, Serdar Özkan x (Mukaıru dk. 66 x), Hakan Özmert xx (Salih Dursun dk. 86 ?), Chico xxx, Amilton xx, Chahechouhe xx (Doğukan Sinik dk. 57 x), Leschuk xxx


Yedekler: Boffin, Charles, Gelson Dala, Rıberıo ,Tarık Çamdal, Yekta Kurtuluş, Harun Alpsoy


Teknik Direktör: Stjepan Tomas


MKE Ankaragücü: Korcan Çelikay xx, Cebrail Karayel xx, Pazdan xx, Kulusic xx, Alihan Kubalas xx (Alper Önal dk. 82 x), Pinto xx, Kitsiou xxx, Sedat Ağçay xx (Aydın Karabulut dk. 86 ?), Faty xx (Moke dk. 73 x), Canteros xxx, İlhan Parlak xx


Yedekler: Yiğit Kafkasyalı, Mehmet Sak, Scarıone, Ender Aygören, Hasan Kaya, Alperen Kuyubaşı, Berke Gürbüz


Teknik Direktör: Mustafa Kaplan


Goller: Chico (dk. 22), Leschuk (dk. 80) (Antalyaspor), Canteros (dk. 56), Kıtısou (dk. 90+4) (MKE Ankaragücü)


Sarı kartlar: Amilton, Doğukan Sinik (Antalyaspor), Canteros, Kulusic, Alper Önal (MKE Ankaragücü) - ANTALYA

MKE Ankaragücü, Antalyaspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 10:38 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Galatasaray'da Şener, Seri, Lemina, Emre Mor, Jimmy Durmaz ve Nzonzi Göztepe maçında yok
PFDK, Galatasaray'a ceza yağdırdı! beIN Sports'tan kulüplere yayın müjdesi! Sosyal medyada 1 dakika... Son dakika: UEFA, Milli Takım için asker selamı kararını açıkladı

Son Dakika Haberleri
02:10 Fiorentina 1-4 Roma (Maç Özeti) - Son Dakika Spor
02:10 Hoffenheim 2-1 Borussia Dortmund (Maç Özeti) - Son Dakika Spor
00:55 Igor Tudor geri dönüyor! Hajduk Split... - Son Dakika Spor
00:25 Diego Forlan'ın yeni takımı açıklandı! - Son Dakika Spor
00:25 Ergin Ataman'dan flaş hareket! - Son Dakika Spor
22:02 Son dakika: UEFA, Milli Takım için asker selamı kararını açıkladı - Son Dakika Spor
20:52 BtcTurk Yeni Malatyaspor'lu Mina'dan kötü haber! - Son Dakika Spor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.12.2019 04:53:33. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Süper Lig: Antalyaspor: 2 - MKE Ankaragücü: 2 (Maç sonucu) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]