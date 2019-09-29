Süper Lig: Antalyaspor: 3 - Yeni Malatyaspor: 0 (Maç sonucu)

87. dakikada maçın hakemi Bahattin Şimşek , Mukairu'yu ceza sahası dışında düşüren Mustafa Akbaş 'a önce sarı kart gösterdi. Ardından VAR'a giden maçın hakemi, pozisyonda son adam olarak değerlendirdiği Mustafa Akbaş'a direkt kırmızı kartla oyun dışına gönderdi.

85. dakikada sağ kanattan yapılan ortada ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Fofana'nın şutuaz farkla auta gitti.

61. dakikada defansı az kişiyle yakalayan Antalyaspor'da ceza sahası yayına kadar topu süren Ufuk Akyol'un şutunda meşin yuvarlak kalecinin sağından ağlarla buluştu. 2-0

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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