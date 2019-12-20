Süper Lig | Antalyaspor - Ankaragücü

Antalyaspor, evinde Ankaragücü'nü konuk edecek ve Süper Lig'de 16. haftanın perdesi açılacak. 20: 30'da Antalya Stadyumu'nda oynanacak mücadelede Fırat Aydınus düdük çalacak...
Muhtemel 11'ler...
Antalyaspor: Ferhat, Eren, Angelo, Celutska, Sangare, Charles, Doğukan, Hakan, Fredy, Amilton, Chahechouhe.
Ankaragücü: Korcan, Pinto, Pazdan, Kulusic, Alihan, Cebrail, İlhan, Faty, Sedat, Kitsiou, Alper.
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Ev sahibi Antalyaspor'da Harun Kavaklıdere ve Bahadır Öztürk'ün sakatlıkları sürüyor. Ufuk Akyol ise sarı kart cezalısı. Ankaragücü cephesinde Hector Canteros, Yalçın Ayhan ve Mehmet Sak sakat - Dever Orgill cezalı.
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