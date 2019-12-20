Süper Lig | Antalyaspor - Ankaragücü - Son Dakika
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Süper Lig | Antalyaspor - Ankaragücü

6 saat önce

Antalyaspor, evinde Ankaragücü'nü konuk edecek ve Süper Lig'de 16. haftanın perdesi açılacak.

Süper Lig | Antalyaspor - Ankaragücü, System.String[]

Antalyaspor, evinde Ankaragücü'nü konuk edecek ve Süper Lig'de 16. haftanın perdesi açılacak. 20: 30'da Antalya Stadyumu'nda oynanacak mücadelede Fırat Aydınus düdük çalacak...


Muhtemel 11'ler...


Antalyaspor:  Ferhat, Eren, Angelo, Celutska, Sangare, Charles, Doğukan, Hakan, Fredy, Amilton, Chahechouhe.


Ankaragücü:  Korcan, Pinto, Pazdan, Kulusic, Alihan, Cebrail, İlhan, Faty, Sedat, Kitsiou, Alper.


oynayabilirsiniz!


Ev sahibi Antalyaspor'da Harun Kavaklıdere ve Bahadır Öztürk'ün sakatlıkları sürüyor. Ufuk Akyol ise sarı kart cezalısı. Ankaragücü cephesinde Hector Canteros, Yalçın Ayhan ve Mehmet Sak sakat - Dever Orgill cezalı.


Karşılaşmaya Misli.com üzerinden oynamak için aşağıdaki görsele tıklayın...


Antalya Stadyumu, Antalyaspor, Ankaragücü, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 03:05 
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