Süper Lig: Aytemiz Alanyaspor: 0 - Fenerbahçe: 0 (Maç devam ediyor)
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Süper Lig'in 4. hafta kapanış maçında Aytemiz Alanyaspor sahasında, Fenerbahçe'yi ağırlıyor.
Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 08:26 Kaynak: İHA
Süper Lig'in 4. hafta kapanış maçında Aytemiz Alanyaspor sahasında, Fenerbahçe'yi ağırlıyor. Mücadelenin ilk 15 dakikası 0-0 beraberlikle geçildi. - ANTALYA
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