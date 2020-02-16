Süper Lig: Aytemiz Alanyaspor: 0 - Gençlerbirliği: 0 (İlk yarı)

Süper Lig'in 22. hafta karşılaşmasında Aytemiz Alanyaspor, Gençlerbirliği'ni konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)



2. dakikadaki sağ kanattan ceza sahasına giren Candeias'nın şutunda top kaleci Marafona'dan döndü. Candeias dönen topa bir kez daha vurdu, Marafona meşin yuvarlağı kornere tokatladı.



4. dakikada kornerden dönen topta kontratağa çıkan Alanyaspor'da Cisse'nin şutu kaleci Nordfeldt'ta kaldı.



19. dakikada Fernandes'in ceza sahası dışında yerden çektiği şut kaleci Nordfeldt'ten döndü, ardından pozisyonu tamamlayan Kaan farklı bir şekilde topu dışarıya attı.



29. dakikada ani gelişen Alanyaspor atağında orta sahadan gelen pası kontrol eden Bakasetas'ın ceza sahası sol çaprazdan şutunu kaleci Nordfeldt yumruklarıyla uzaklaştırdı.



44. dakikada gelişen Alanyaspor atağında Cisse ile paslaşarak ceza sahasına giren Efecan topu ağlara gönderse de ofsayt sebebiyle gol geçerlilik kazanmadı.



Stat: Bahçeşehir Okulları



Hakemler: Atilla Karaoğlan x, Candaş Elbil x, Deniz Caner Özaral x



Aytemiz Alanyaspor: Marafona xxx, Welinton Silva xxx, Onur Bulut xx, Kaan Kanak xx, Steven Caulker xxx, Junior Fernandes xxx, Anastasios Bakasetas xxx, Ceyhun Gülselam xx, Efecan Karaca xxx, Musa Çağıran xx, Papiss Cisse xxx



Yedekler: Cenk Gönen, Eray Birniçan, Baiano, Fabrice N'Sakala, Giorgos Tzavellas, Umut Güneş, Emircan Altıntaş, Djalma Campos, Mustafa Pektemek, Yacine Bammou



Teknik Direktör: Erol Bulut



Gençlerbirliği: Kristoffer Nordfeldt xxx, Erdem Özgenç xx, Flavio Ramos xx, Halil İbrahim Pehlivan xx, Zargo Toure xxx, Sefa Yılmaz x (Giovanni Sio dk. 32 xx), Stephane Sessegnon xx, Fabricio Baiano xxx, Yasin Pehlivan xx, Daniel Candeias xxx, Bogdan Stancu xx



Yedekler: Ertaç Özbir, Ahmet Oğuz, Mattias Bjarsmyr, Ömer Alper Tatlısu, Rahmetullah Berişbek, Berat Özdemir, Mats Seuntjens, Nadir Çiftçi, İlker Karakaş



Teknik Direktör: Hamza Hamzaoğlu



Sarı kart: Daniel Candeias (Gençlerbirliği) - ANTALYA