Son Dakika Haberleri: Süper Lig: Aytemiz Alanyaspor: 0 - Medipol Başakşehir: 0 (İlk yarı)
Son Dakika Spor Süper Lig: Aytemiz Alanyaspor: 0 - Medipol Başakşehir: 0 (İlk yarı)

Süper Lig: Aytemiz Alanyaspor: 0 - Medipol Başakşehir: 0 (İlk yarı)

7 saat önce

Süper Lig'in 10. hafta maçında Aytemiz Alanyaspor sahasında Medipol Başakşehir ile karşılaşıyor.

Süper Lig: Aytemiz Alanyaspor: 0 - Medipol Başakşehir: 0 (İlk yarı), System.String[]

Süper Lig'in 10. hafta maçında Aytemiz Alanyaspor sahasında Medipol Başakşehir ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.


Karşılaşmada sahaya her iki takım oyuncuları ve maçın hakemleri 02-08 Kasım 'Lösemili Çocuklar Haftası' dolayısıyla maskelerle çıktılar.


Maçtan dakikalar (İlk yarı)


16. dakikada N'Sakala'nın pasında topla buluşan Junior Fernandes'in sol çaprazdan sert şutu savunmaya çarparak kornere gitti.


28. dakikada sağ kanattan Alanyaspor'un kullandığı köşe atışında ceza sahası içinde topa iyi yükselen Fernandes'in kafa vuruşunu kale çizgisindeki Azubuike kafayla çıkardı.


32. dakikada Bakasetas'ın ara pasında Cisse'nin kontrol edemediği topla buluşan Fernandes'in şutu az farkla dışarı gitti.


41. dakikada Ceyhun'un pasında ceza sahası içinde Fernandes'in yerden vuruşunda top kaleci Mert'te kaldı.


Stat: Bahçeşehir Okulları


Hakemler: Mete Kalkavan x, Ceyhun Sesigüzel x, Kerem Ersoy x


Aytemiz Alanyaspor: Marafona xx, Onur Bulut xx, Fabrice N'Sakala xx, Welinton Silva xx, Giorgos Tzavellas xx, Junior Fernandes xx, Manolis Siopis xx, Anastasios Bakasetas xx, Ceyhun Gülselam xx, Efecan Karaca xx, Papiss Cisse xx


Yedekler: Haydar Yılmaz, Steven Caulker, Kaan Kanak, Hamza Özdemir, Baiano, Umut Güneş, Djalma Campos, Tayfur Bingöl, Salih Uçan, Yacine Bammou


Teknik Direktör: Erol Bulut


Medipol Başakşehir: Mert Günok xx, Gael Clichy xx, Junior Caiçara xx, Martin Skrtel xx Alexandu Epureanu xx, Eljero Elia xx, Okechukwu Azubuike xx, Edin Visca xx, Mehmet Topal xx, İrfan Can Kahveci xx (Robinho dk. 17 x) Enzo Crivelli xx


Yedekler: Ahmet Said Kıvanç, Uğur Uçar, Aziz Eraytay, Carlos Ponck, Berkay Özcan, Kerim Frei, Gökhan İnler, Demba Ba, Fredrik Gulbrandsen


Teknik Direktör: Okan Buruk


Sarı kart: N'Sakala (Aytemiz Alanyaspor) - ANTALYA

Spor

Haber Yayın Tarihi: 02.11.2019 06:28 Kaynak: İHA
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