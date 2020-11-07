Süper Lig: Aytemiz Alanyaspor: 0 Trabzonspor: 0 (İlk yarı) - Son Dakika

Süper Lig: Aytemiz Alanyaspor: 0 Trabzonspor: 0 (İlk yarı)

07.11.2020 17:00
Süper Lig: Aytemiz Alanyaspor: 0 Trabzonspor: 0 (İlk yarı), System.String[]

Süper Lig'in 8. haftasında Aytemiz Alanyaspor, Trabzonspor'u konuk ediyor.

Süper Lig'in 8. haftasında Aytemiz Alanyaspor, Trabzonspor'u konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

9. dakikada Abdülkadir Ömür'ün kullandığı köşe vuruşuna arka direkte Djaniny kafayı vurdu ancak meşin yuvarlak üstten dışarı gitti.

21. dakikada gelişen Trabzonspor atağında savunma arkasına sızan Djaniny'nin ceza sahasının solundan çektiği sert şutu kaleci Marafona kornere çeldi.

29. dakikada Alanyaspor'da Salih'in sol kanattan kullandığı serbest vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Uğurcan'da kaldı.

32. dakikada Bakasetas'ın kullandığı köşe vuruşu ardından ceza sahasında oluşan karambolün neticesinde top kaleci Uğurcan'da kaldı.

39. dakikada ani gelişen Alanyaspor atağında topla buluşan Siopis, kendi yarı sahasından uzun kullandığı ara pasında top ceza sahası içindeki Bareiro'nun önünde kaldı. Bareiro'nun aşırtma vuruşu ağlarla buluştu. Ancak VAR incelemesi sonrası hakem Ali Palabıyık, ofsayt gerekçesiyle golü iptal etti.

Stat: Bahçeşehir Okulları

Hakemler: Ali Palabıyık x, Serkan Çimen x, İlker Takpak x

Alanyaspor: Marafona xx, Juanfran xx, Steven Caulker xx, Giorgos Tzavellas xx, Francois Moubandje xx, Manolis Siopis xx, Salih Uçan xx, Efecan Karaca xx, Anastasios Bakasetas xx, Davidson xx, Adam Bareiro xx

Yedekler: Ahmet Çağrı Güney, Fatih Aksoy, Ahmet Gülay, Hasan Ayaroğlu, Berkan Kutlu, Umut Güneş, Efkan Bekiroğlu, Ceyhun Gülselam, Tayfur Bingöl, Mustafa Pektemek

Teknik Direktör: Çağdaş Atan

Trabzonspor: Uğurcan Çakır xx, Serkan Asan xx, Vitor Hugo xx, Edgar Ie xx, Kamil Ahmet Çörekçi xx, Flavio da Silva xx, Joao Pereira xx, Abdulkadir Parmak xx, Abdülkadir Ömür xx, Caleb Ekuban xx, Djaniny xx,

Yedekler: Erce Kardeşler, Marlon Rodrigues, Gaston Campi, Majid Hosseini, Lewis Baker, Safa Kınalı, Ahmet Canbaz, Yusuf Sarı, Anthony Nwakaeme, Benik Afobe

Teknik Sorumlu: İhsan Gündüz Derelioğlu

Sarı kart: Serkan Asan (Trabzonspor) - ANTALYA

Süper Lig: Aytemiz Alanyaspor: 0 Trabzonspor: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: Aytemiz Alanyaspor: 0 Trabzonspor: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: Aytemiz Alanyaspor: 0 Trabzonspor: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: Aytemiz Alanyaspor: 0 Trabzonspor: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: Aytemiz Alanyaspor: 0 Trabzonspor: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: Aytemiz Alanyaspor: 0 Trabzonspor: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: Aytemiz Alanyaspor: 0 Trabzonspor: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: Aytemiz Alanyaspor: 0 Trabzonspor: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: Aytemiz Alanyaspor: 0 Trabzonspor: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: Aytemiz Alanyaspor: 0 Trabzonspor: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: Aytemiz Alanyaspor: 0 Trabzonspor: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: Aytemiz Alanyaspor: 0 Trabzonspor: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: Aytemiz Alanyaspor: 0 Trabzonspor: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: Aytemiz Alanyaspor: 0 Trabzonspor: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: Aytemiz Alanyaspor: 0 Trabzonspor: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: Aytemiz Alanyaspor: 0 Trabzonspor: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: Aytemiz Alanyaspor: 0 Trabzonspor: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: Aytemiz Alanyaspor: 0 Trabzonspor: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: Aytemiz Alanyaspor: 0 Trabzonspor: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: Aytemiz Alanyaspor: 0 Trabzonspor: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: Aytemiz Alanyaspor: 0 Trabzonspor: 0 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig, Aytemiz Alanyaspor, Abdülkadir Ömür, Trabzonspor, Spor, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Süper Lig: Aytemiz Alanyaspor: 0 Trabzonspor: 0 (İlk yarı) - Son Dakika Spor


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