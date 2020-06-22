Süper Lig: Aytemiz Alanyaspor: 0 Trabzonspor: 1 (Maç devam ediyor)
Süper Lig'in 28. haftasında Aytemiz Alanyaspor, sahasında Trabzonspor ile karşılaşıyor.
Süper Lig'in 28. haftasında Aytemiz Alanyaspor, sahasında Trabzonspor ile karşılaşıyor. Müsabakanın ilk 15 dakikası Trabzonspor'un 1-0'lık üstünlüğü ile geçildi. - ANTALYA
Haber Yayın Tarihi: 22.06.2020 09:27 Kaynak: İHA
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