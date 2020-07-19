Süper Lig: Aytemiz Alanyaspor: 0 Yukatel Denizlispor: 0 (İlk yarı) - Son Dakika

Süper Lig: Aytemiz Alanyaspor: 0 Yukatel Denizlispor: 0 (İlk yarı)

Süper Lig'in 33. haftasında Aytemiz Alanyaspor, Yukatel Denizlispor'u ağırlıyor.

Süper Lig'in 33. haftasında Aytemiz Alanyaspor, Yukatel Denizlispor'u ağırlıyor. Müsabakanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.

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Maçtan dakikalar (İlk yarı)


6. dakikada sol kanattan Efecan'ın ortasına Emircan kafayı vurdu, ancak top auta çıktı.


9. dakikada sağ kanattan Zeki'nin ortasına ceza sahasında Recep sert vurdu ancak kaleci Marafona topu köşeden çıkarmayı başardı.


20. dakikada Berdich'in ortasına arka direkte Rodallega vurdu ancak top auta çıktı.


24. dakikada Bakasetas'ın kullandığı köşe vuruşunda Musa Çağıran'ın vuruşu farklı bir şekilde dışarı çıktı.


30. dakikada sol kanattan ceza sahasına giren Efecan, topu Bakasetas'a aktardı. Bakasetas'ın gelişene vuruşunda meşin yuvarlak yandan dışarıya çıktı.


Stat: Bahçeşehir Okulları


Hakemler: Fırat Aydınus xx, Aleks Taşcıoğlu xx, Erdem Bayık xx


Aytemiz Alanyaspor: Marafona xx, Juanfran xx, Fabrice N'Sakala xx, Giorgos Tzavellas xx, Steven Caulker xx, Manolis Siopis xx, Emircan Altıntaş xx, Anastasios Bakasetas xx, Efecan Karaca xx, Musa Çağıran xx, Papiss Cisse xx


Yedekler: Cenk Gönen, Eray Birniçan, Kaan Kanak, Lokman Gör, Welinton Silva, Baiano, Onur Bulut, Umut Güneş, Mustafa Pektemek, Junior Fernandes


Teknik Direktör: Erol Bulut


Yukatel Denizlispor: Hüseyin Altıntaş xx, Mustafa Yumlu xx, Zakarya Bergdich xx, Oğuz Yılmaz xx, Zeki Yavru xx, Hadi Sacko xx, Radoslaw Murawski xx, Isaac Sackey xx, Ismail Aissati xx, Recep Niyaz xx, Hugo Rodallega xx


Yedekler: Ali Eren Yalçın, Muhammet Özkal, Tiago Lopes, Sedat Şahintürk, Asım Aksungur, Alihan Kalkan, Marc Kibong Mbamba, Özgür Çek, Olcay Şahan, Oscar Estupinan


Teknik Direktör: Kenan Atik - ANTALYA

Aytemiz Alanyaspor, Musa Çağıran, Denizlispor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2020 21:57 Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Süper Lig: Aytemiz Alanyaspor: 0 Yukatel Denizlispor: 0 (İlk yarı) - Son Dakika Spor
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