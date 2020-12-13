Süper Lig: Aytemiz Alanyaspor: 1 - Beşiktaş: 0 (İlk yarı)

43. dakikada Tzavellas'ın soldan yaptığı ortada ceza sahası içinde yükselen Tayfur kafayı vurdu ancak top az farkla auta çıktı.

38. dakikada sol kanatta topla buluşan Aboubakar rakibini geçip ceza sahası içine girdi ve Larin'e çıkardı. Bu futbolcunun şutunda savunma topu kornere gönderdi.

36. dakikada Babacar'ın kafayla indirdiği pasta topu kapan Caulker sağ çaprazdan ceza sahasına girip sert vurdu ancak az farkla yandan dışarı attı.

33. dakikada Larin'in pasında savunmanın arkasına sarkan Ghezzal kaleciyle karşı karşıya pozisyonda vuruşunu yaptı ancak Marafona gole izin vermedi.

Süper Lig'in 12. haftasında Alanyaspor, Beşiktaş 'ı konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı Alanyaspor'un 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

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