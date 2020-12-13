Süper Lig: Aytemiz Alanyaspor: 1 - Beşiktaş: 0 (İlk yarı) - Son Dakika

Süper Lig: Aytemiz Alanyaspor: 1 - Beşiktaş: 0 (İlk yarı)

13.12.2020 19:55
Süper Lig: Aytemiz Alanyaspor: 1 - Beşiktaş: 0 (İlk yarı), System.String[]

Süper Lig'in 12. haftasında Alanyaspor, Beşiktaş'ı konuk ediyor.

Süper Lig'in 12. haftasında Alanyaspor, Beşiktaş'ı konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı Alanyaspor'un 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

26. dakikada Alanyaspor'un kullandığı korner atışında Ghezzal'ın elle oynadığını VAR'da izleyerek belirleyen Atilla Karaoğlan penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Bakasetas takımını öne geçirdi. 1-0

33. dakikada Larin'in pasında savunmanın arkasına sarkan Ghezzal kaleciyle karşı karşıya pozisyonda vuruşunu yaptı ancak Marafona gole izin vermedi.

36. dakikada Babacar'ın kafayla indirdiği pasta topu kapan Caulker sağ çaprazdan ceza sahasına girip sert vurdu ancak az farkla yandan dışarı attı.

38. dakikada sol kanatta topla buluşan Aboubakar rakibini geçip ceza sahası içine girdi ve Larin'e çıkardı. Bu futbolcunun şutunda savunma topu kornere gönderdi.

43. dakikada Tzavellas'ın soldan yaptığı ortada ceza sahası içinde yükselen Tayfur kafayı vurdu ancak top az farkla auta çıktı.

Stat: Bahçeşehir Okulları

Hakemler: Atilla Karaoğlan xx, Kerem Ersoy xx, İbrahim Çağlar Uyarcan xx

Alanyaspor: Marafona xxx, Juanfran xx, Caulker xxx, Tzavellas xxx, Tayfur xx, Berkan xx, Siopis xx, Babacar xxx, Davidson xxx, Bakasetas xxx, Bareiro xxx

Yedekler: Ahmet Güney, Alpay Çelebi, Fatih Aksoy, Hasan Ayaroğlu, Efkan Bekiroğlu, Umut Güneş, Mustafa Pektemek

Teknik Direktör: Çağdaş Atan

Beşiktaş: Utku xx, Rosier xxx, Welinton xx, Montero xx, Rıdvan xx, Josef xx, Ghezzal x, Dorukhan x, Atiba x, Larin x, Aboubakar x

Yedekler: Ersin, N'Sakala, Vida, Serdar Saatçı, N'Koudou, Oğuzhan, Necip, Atakan Üner, Mensah, Güven Yalçın

Teknik Direktör: Sergen Yalçın

Gol: Bakasetas (dk. 26 pen.) (Aytemiz Alanyaspor)

Sarı kartlar: Rosier (Beşiktaş)

(Erdal Anak/İHA)

Süper Lig: Aytemiz Alanyaspor: 1 - Beşiktaş: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: Aytemiz Alanyaspor: 1 - Beşiktaş: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: Aytemiz Alanyaspor: 1 - Beşiktaş: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: Aytemiz Alanyaspor: 1 - Beşiktaş: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: Aytemiz Alanyaspor: 1 - Beşiktaş: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: Aytemiz Alanyaspor: 1 - Beşiktaş: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: Aytemiz Alanyaspor: 1 - Beşiktaş: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: Aytemiz Alanyaspor: 1 - Beşiktaş: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: Aytemiz Alanyaspor: 1 - Beşiktaş: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: Aytemiz Alanyaspor: 1 - Beşiktaş: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: Aytemiz Alanyaspor: 1 - Beşiktaş: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: Aytemiz Alanyaspor: 1 - Beşiktaş: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: Aytemiz Alanyaspor: 1 - Beşiktaş: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: Aytemiz Alanyaspor: 1 - Beşiktaş: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: Aytemiz Alanyaspor: 1 - Beşiktaş: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: Aytemiz Alanyaspor: 1 - Beşiktaş: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: Aytemiz Alanyaspor: 1 - Beşiktaş: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: Aytemiz Alanyaspor: 1 - Beşiktaş: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: Aytemiz Alanyaspor: 1 - Beşiktaş: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: Aytemiz Alanyaspor: 1 - Beşiktaş: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: Aytemiz Alanyaspor: 1 - Beşiktaş: 0 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig, Aytemiz Alanyaspor, Karaoğlan, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Süper Lig: Aytemiz Alanyaspor: 1 - Beşiktaş: 0 (İlk yarı) - Son Dakika Spor


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