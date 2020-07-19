Süper Lig: Aytemiz Alanyaspor: 1 Denizlispor: 0 (Maç sonucu) - Son Dakika

Süper Lig: Aytemiz Alanyaspor: 1 Denizlispor: 0 (Maç sonucu)

Süper Lig'in 33. haftasında Aytemiz Alanyaspor, sahasında Denizlispor ile karşılaştı.

Süper Lig'in 33. haftasında Aytemiz Alanyaspor, sahasında Denizlispor ile karşılaştı. Müsabaka ev sahibi takımının 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

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Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


52. dakikada Alanyaspor atağında sağ kanattan Efecan vuruşunda top Berdich'e çarparak kornere çıktı. Kullanılan köşe atışını Denizlispor savunması uzaklaştırdı.


81. dakikada gelişen Alanyaspor atağında sağ kanattan Juanfran ortasında arka direkte Cisse istediği gibi vuramadı, top kaleci Hüseyin'de kaldı.


90+5. dakikada sağ kanattan gelişen Alanyaspor atağında Juanfran'ın pasıyla topla buluşan Fernandes, ceza sahası içindeki Onur'a pasını aktardı. Bu oyuncu ise sağdan gelişine sert vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-0


Stat: Bahçeşehir Okulları


Hakemler: Fırat Aydınus x, Aleks Taşcıoğlu x, Erdem Bayık x


Aytemiz Alanyaspor: Marafona xxx, Juanfran xxx, Fabrice N'Sakala xxx, Giorgos Tzavellas xx, Steven Caulker xx, Manolis Siopis xxx, Emircan Altıntaş xx (Junior Fernandes dk. 67 x), Anastasios Bakasetas xxx, Efecan Karaca xx (Onur Bulut dk. 85 ?), Musa Çağıran xx (Mustafa Pektemek dk. 77 x), Papiss Cisse xx,


Yedekler: Cenk Gönen, Eray Birniçan, Kaan Kanak, Lokman Gör, Welinton Silva, Baiano, Umut Güneş


Teknik Direktör: Erol Bulut


Denizlispor: Hüseyin Altıntaş xx, Mustafa Yumlu xxx, Zakarya Bergdich xx, Oğuz Yılmaz xx, Zeki Yavru xx, Hadi Sacko xx, Radoslaw Murawski xx, Isaac Sackey x (Marc Kibong Mbamba dk. 65 ?), Ismail Aissati xx, Recep Niyaz xx (Özgür Çek dk. 85 ?), Hugo Rodallega xxx (Oscar Estupinan dk. 75 x)


Yedekler: Ali Eren Yalçın, Muhammet Özkal, Tiago Lopes, Sedat Şahintürk, Asım Aksungur, Alihan Kalkan, Olcay Şahan


Teknik Direktör: Kenan Atik


Gol: Onur Bulut (dk. 90+5) (Alanyaspor)


Sarı kartlar: Steven Caulker (Alanyaspor), Oscar Estupinan (Denizlispor) - ANTALYA

Aytemiz Alanyaspor, Denizlispor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2020 23:12 Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Süper Lig: Aytemiz Alanyaspor: 1 Denizlispor: 0 (Maç sonucu) - Son Dakika Spor
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