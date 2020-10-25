Süper Lig: Aytemiz Alanyaspor: 1 -Fatih Karagümrük: 0 (İlk yarı) - Son Dakika

Süper Lig: Aytemiz Alanyaspor: 1 -Fatih Karagümrük: 0 (İlk yarı)

25.10.2020 16:59
Süper Lig: Aytemiz Alanyaspor: 1 -Fatih Karagümrük: 0 (İlk yarı), System.String[]

Süper Lig'in 6. haftasında Aytemiz Alanyaspor, Fatih Karagümrük'ü konuk ediyor.

Süper Lig'in 6. haftasında Aytemiz Alanyaspor, Fatih Karagümrük'ü konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısı ev sahibi takımın 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

6. dakikada sağdan gelişen Alanyaspor atağında Juanfran cezaalanı içindeki Adam'a attı. Adam kaleyi yokladı, top kaleciden geri dönerken Davidson'un önüne düştü. Bu futbolcunun şutu kalecinin müdahalesiyle kornere gitti.

9. dakikada gelişen Alanyaspor atağında rakip ceza alanında topla buluşan Salih, ceza sahası içerisine hızla sokularak topu kale önüne aktardı. Burada topla buluşan Adam'ın sert vuruşu kaleciden döndü. Dönen topu kontrol eden Davidson, sert vuruşla topu filelerle buluşturdu. 1-0

19. dakikada sol kanatta gelişen Karagümrük atağında Darri ceza sahası içine orta yaptı. Ceza alanı içinde topla buluşan Ndao'nun şutu kaleci Marafona'dan döndü. Pozisyonun devamında topla buluşan Salibur'un vuruşunu savunma çizgiden çıkarırken yardımcı hakem topun tamamının çizgiyi geçtiğini söyledi. VAR incelemesinin ardından topun tamamının çizgiyi geçmediği belirlenerek gol maçın hakemi tarafından iptal edildi.

Stat: Bahçeşehir Okulları

Hakemler: Mete Kalkavan x, Cevdet Kömürcüoğlu x, Yusuf Bozdoğan x

Aytemiz Alanyaspor: Marafona xx, Steven Caulker xxx, Francois Moubandje xx, Juanfran xxx, Giorgos Tzavellas xxx, Davidson xxx, Siopis xxx, Bakasetas xx, Efecan xxx, Salih Uçan xxx, Bareiro xxx

Yedekler: Ufuk Ceylan, Fatih Aksoy, Ahmet Gülay, Efkan Bekiroğlu, Berkan Kutlu, Hasan Ayaroğlu, Tayfur Bingöl, Ceyhun Gülselam, Mustafa Pektemek, Babacar

Teknik Direktör: Çağdaş Atan

Fatih Karagümrük: Viviano xx, Lichaj xx, Roco xx, Zukanovic xx, Balkovec xx, Biglia xx, Ndiaye xx, Salibur xx, Darri xx, Ndao xx, Sobiech xx

Yedekler: Aykut Özer, Fatih Kuruçuk, Koray Altınay, Murat Sarıgül, Alparslan Erdem, Muhammed Pehlivan, Aatif Chahechouhe, Ramazan Civelek, Zeki Yıldırım, Mevlüt Erdinç

Teknik Direktör: Şenol Can

Gol: Davidson (dk. 9) (Aytemiz Alanyaspor)

Sarı kart: Balkovec (FAtih Karagümrük) - ANTALYA

Süper Lig: Aytemiz Alanyaspor: 1 -Fatih Karagümrük: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: Aytemiz Alanyaspor: 1 -Fatih Karagümrük: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: Aytemiz Alanyaspor: 1 -Fatih Karagümrük: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: Aytemiz Alanyaspor: 1 -Fatih Karagümrük: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: Aytemiz Alanyaspor: 1 -Fatih Karagümrük: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: Aytemiz Alanyaspor: 1 -Fatih Karagümrük: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: Aytemiz Alanyaspor: 1 -Fatih Karagümrük: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: Aytemiz Alanyaspor: 1 -Fatih Karagümrük: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: Aytemiz Alanyaspor: 1 -Fatih Karagümrük: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: Aytemiz Alanyaspor: 1 -Fatih Karagümrük: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: Aytemiz Alanyaspor: 1 -Fatih Karagümrük: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: Aytemiz Alanyaspor: 1 -Fatih Karagümrük: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: Aytemiz Alanyaspor: 1 -Fatih Karagümrük: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: Aytemiz Alanyaspor: 1 -Fatih Karagümrük: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: Aytemiz Alanyaspor: 1 -Fatih Karagümrük: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: Aytemiz Alanyaspor: 1 -Fatih Karagümrük: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: Aytemiz Alanyaspor: 1 -Fatih Karagümrük: 0 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig, Aytemiz Alanyaspor, Fatih Karagümrük, Fatih, Spor, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Süper Lig: Aytemiz Alanyaspor: 1 -Fatih Karagümrük: 0 (İlk yarı) - Son Dakika Spor

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