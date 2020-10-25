Süper Lig: Aytemiz Alanyaspor: 1 -Fatih Karagümrük: 0 (İlk yarı)

19. dakikada sol kanatta gelişen Karagümrük atağında Darri ceza sahası içine orta yaptı. Ceza alanı içinde topla buluşan Ndao'nun şutu kaleci Marafona'dan döndü. Pozisyonun devamında topla buluşan Salibur'un vuruşunu savunma çizgiden çıkarırken yardımcı hakem topun tamamının çizgiyi geçtiğini söyledi. VAR incelemesinin ardından topun tamamının çizgiyi geçmediği belirlenerek gol maçın hakemi tarafından iptal edildi.

9. dakikada gelişen Alanyaspor atağında rakip ceza alanında topla buluşan Salih, ceza sahası içerisine hızla sokularak topu kale önüne aktardı. Burada topla buluşan Adam'ın sert vuruşu kaleciden döndü. Dönen topu kontrol eden Davidson, sert vuruşla topu filelerle buluşturdu. 1-0

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