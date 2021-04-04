Süper Lig: Aytemiz Alanyaspor: 1 - Gençlerbirliği: 2 (Maç sonucu) - Son Dakika

Süper Lig: Aytemiz Alanyaspor: 1 - Gençlerbirliği: 2 (Maç sonucu)

04.04.2021 16:57
Süper Lig: Aytemiz Alanyaspor: 1 - Gençlerbirliği: 2 (Maç sonucu), System.String[]

Süper Lig'in 32. haftasında Aytemiz Alanyaspor, Gençlerbirliği'ni konuk etti.

Süper Lig'in 32. haftasında Aytemiz Alanyaspor, Gençlerbirliği'ni konuk etti. Karşılaşma Ankara ekibinin 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

51. dakikada Kadzior'un sol kanattan kullandığı serbest vuruşta, ceza sahası içinde Fatih'in kafa vuruşu az farkla auta gitti.

55. dakikada sağ kanattan Candeias'ın kullandığı serbest vuruşta arka direkte Halil İbrahim topu, Lima'ya aktardı. Pozisyonun devamında kaleci Marafona izin vermedi.

80. dakikada ceza sahasına sokulan Tayfur'un sert şutu kaleci Nordfeldt'ta kaldı.

82. dakikada Gençlerbirliği'nin sağdan Candeias ile kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içerisinde topa yükselen Stancu'nun kafa vuruşunda top ağlara gitti. 1-2

Stat: Bahçeşehir Okulları

Hakemler: Ali Şansalan x, Süleyman Özay x, Yusuf Bozdoğan x

Alanyaspor: Marafona xxx, Tayfur Bingöl xx, Fatih Aksoy xx, Francois Moubandje xxx, Juanfran xxx, Manolis Siopis xxx (Efkan Bekiroğlu dk. 86 ?), Davidson xx, Damian Kadzior xx, Berkan Kutlu xx, Salih Uçan xxx, Mustafa Pektemek xx

Yedekler: Serkan Kırıntılı, Alpay Çelebi, Ahmet Gülay, Hasan Hüseyin Acar, Umut Güneş, El Mami Tetah

Teknik Sorumlu: Semih Tokatlı

Gençlerbirliği: Kristoffer Nordfeldt xxx, Mustafa Akbaş xx, Halil İbrahim Pehlivan xx (Diego Angelo dk. 77 ?), Arda Kızıldağ xx, Mattias Johansson xx, Daniel Candeias xxx (Ömürcan Artan dk. 90+3 ?), Piris da Motta xx, Soner Dikmen xx, Murat Yıldırım xx (Lucas Mugni dk. 77 x), Sefa Yılmaz xxx (Srdjan Spiridonovic dk. 77 x), Sandro Lima xx (Bogdan Stancu dk. 69 xx)

Yedekler: Yasin Davuş, Übeyd Adıyaman, Dominik Furman, Rahmetullah Berişbek, İlker Karakaş

Teknik Direktör: Özcan Bizati

Goller: Mattias Johansson (dk. 8), Bogdan Stancu (dk. 82) (Gençlerbirliği), Berkan (dk. 38) (Alanyaspor)

Sarı kartlar: Halil İbrahim Pehlivan, Soner Dikmen, Arda, Sandro Lima (Gençlerbirliği), Manolis Siopis (Alanyaspor)

(Erdal Anak/İHA)

Süper Lig: Aytemiz Alanyaspor: 1 - Gençlerbirliği: 2 (Maç sonucu)
Süper Lig: Aytemiz Alanyaspor: 1 - Gençlerbirliği: 2 (Maç sonucu)
Süper Lig: Aytemiz Alanyaspor: 1 - Gençlerbirliği: 2 (Maç sonucu)
Süper Lig: Aytemiz Alanyaspor: 1 - Gençlerbirliği: 2 (Maç sonucu)
Süper Lig: Aytemiz Alanyaspor: 1 - Gençlerbirliği: 2 (Maç sonucu)
Süper Lig: Aytemiz Alanyaspor: 1 - Gençlerbirliği: 2 (Maç sonucu)
Süper Lig: Aytemiz Alanyaspor: 1 - Gençlerbirliği: 2 (Maç sonucu)
Süper Lig: Aytemiz Alanyaspor: 1 - Gençlerbirliği: 2 (Maç sonucu)
Süper Lig: Aytemiz Alanyaspor: 1 - Gençlerbirliği: 2 (Maç sonucu)
Süper Lig: Aytemiz Alanyaspor: 1 - Gençlerbirliği: 2 (Maç sonucu)
Süper Lig: Aytemiz Alanyaspor: 1 - Gençlerbirliği: 2 (Maç sonucu)
Süper Lig: Aytemiz Alanyaspor: 1 - Gençlerbirliği: 2 (Maç sonucu)
Süper Lig: Aytemiz Alanyaspor: 1 - Gençlerbirliği: 2 (Maç sonucu)
Süper Lig: Aytemiz Alanyaspor: 1 - Gençlerbirliği: 2 (Maç sonucu)
Süper Lig: Aytemiz Alanyaspor: 1 - Gençlerbirliği: 2 (Maç sonucu)
Süper Lig: Aytemiz Alanyaspor: 1 - Gençlerbirliği: 2 (Maç sonucu)
Süper Lig: Aytemiz Alanyaspor: 1 - Gençlerbirliği: 2 (Maç sonucu)
Süper Lig: Aytemiz Alanyaspor: 1 - Gençlerbirliği: 2 (Maç sonucu)
Süper Lig: Aytemiz Alanyaspor: 1 - Gençlerbirliği: 2 (Maç sonucu)
Süper Lig: Aytemiz Alanyaspor: 1 - Gençlerbirliği: 2 (Maç sonucu)
Süper Lig: Aytemiz Alanyaspor: 1 - Gençlerbirliği: 2 (Maç sonucu)
Süper Lig: Aytemiz Alanyaspor: 1 - Gençlerbirliği: 2 (Maç sonucu)
Süper Lig: Aytemiz Alanyaspor: 1 - Gençlerbirliği: 2 (Maç sonucu)
Süper Lig: Aytemiz Alanyaspor: 1 - Gençlerbirliği: 2 (Maç sonucu)

Halil İbrahim Pehlivan, Spor Toto Süper Lig, Aytemiz Alanyaspor, Gençlerbirliği, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Süper Lig: Aytemiz Alanyaspor: 1 - Gençlerbirliği: 2 (Maç sonucu) - Son Dakika Spor


YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarın 15.00'te Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir değerlendirme toplantısı yapacak Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarın 15.00'te Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir değerlendirme toplantısı yapacak Süveyş'te sıkışan geminin faturası Mısır'ın ilk kadın kaptanına kesildi Süveyş'te sıkışan geminin faturası Mısır'ın ilk kadın kaptanına kesildi Kısıtlamanın göz ardı edildiği İstanbul'da maskesiz, mesafesiz korkutan manzara Kısıtlamanın göz ardı edildiği İstanbul'da maskesiz, mesafesiz korkutan manzara Karadeniz'i istila eden 'drakula' fındık üreticilerini mağdur etti Karadeniz'i istila eden 'drakula' fındık üreticilerini mağdur etti Ölüme davetiye çıkaran şoför, direksiyon başında oyun oynadı Ölüme davetiye çıkaran şoför, direksiyon başında oyun oynadı Gülben Ergen, 'Bana unutmayın ki hiçbir şey olmaz' sözünü satışa çıkardı Gülben Ergen, 'Bana unutmayın ki hiçbir şey olmaz' sözünü satışa çıkardı 103 amiralin yayınladığı bildiriye bir tepki de Davutoğlu'ndan: Darbe heveslilerine geçit verilemez 103 amiralin yayınladığı bildiriye bir tepki de Davutoğlu'ndan: Darbe heveslilerine geçit verilemez Dünyaca ünlü şirketten 16 bin çalışanına bir haftalık izin! Sebebini duyan hayret ediyor Dünyaca ünlü şirketten 16 bin çalışanına bir haftalık izin! Sebebini duyan hayret ediyor
Fernando Muslera son iki maçta kalesine gelen 12 şutun 7'sinde gole engel olamadı Fernando Muslera son iki maçta kalesine gelen 12 şutun 7'sinde gole engel olamadı         
17:51
Sağlık Bakanı Koca: Aşıyla büyük acılarımızın sayısı azalacak Sağlık Bakanı Koca: Aşıyla büyük acılarımızın sayısı azalacak         
17:45
Temel Karamollaoğlu'ndan emekli amirallerin bildirisine ilişkin açıklama: Toplumsal kutuplaşmaya hizmet edecektir Temel Karamollaoğlu'ndan emekli amirallerin bildirisine ilişkin açıklama: Toplumsal kutuplaşmaya hizmet edecektir         
17:19
Taraftarlar 'İmparator Fatih Terim' sloganıyla salonu inletti Taraftarlar 'İmparator Fatih Terim' sloganıyla salonu inletti         
17:04
Eğlence mekanında baskın yiyen şahıslar, kanepe altlarına ve dolaplara saklandı Eğlence mekanında baskın yiyen şahıslar, kanepe altlarına ve dolaplara saklandı         
17:03
Düşenin dostu da çare olamadı! Yılmaz Vural rakip kaleciye, Düşenin dostu da çare olamadı! Yılmaz Vural rakip kaleciye, "Oyunun içine etti" dedi!         
16:33
Son Dakika! Akşener'den emekli amirallerin imzaladığı Montrö bildirisine tepki: Bu apaçık bir zevzekliktir Son Dakika! Akşener'den emekli amirallerin imzaladığı Montrö bildirisine tepki: Bu apaçık bir zevzekliktir         
16:12
Ekonomik olarak zor günler geçiren Eskişehirspor, bitime 6 hafta kala küme düştü Ekonomik olarak zor günler geçiren Eskişehirspor, bitime 6 hafta kala küme düştü         
15:43
CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan 103 amiralin yayınladığı bildiriyle ilgili ilk açıklama: Bu sahte gündemler tutmaz CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan 103 amiralin yayınladığı bildiriyle ilgili ilk açıklama: Bu sahte gündemler tutmaz         
14:44
Düğün konvoyundaki öfkeli taraflar ortalığı birbirine kattı Düğün konvoyundaki öfkeli taraflar ortalığı birbirine kattı         
13:55
Türkeş'in oğlu, babasının ölüm yıl dönümünde kabir ziyaretine alınmadı: Böyle bir rezalet olmaz Türkeş'in oğlu, babasının ölüm yıl dönümünde kabir ziyaretine alınmadı: Böyle bir rezalet olmaz         
11:44
Avını takip eden kartal, yakaladığı martıyı sahanın ortasında böyle parçaladı Avını takip eden kartal, yakaladığı martıyı sahanın ortasında böyle parçaladı         
11:31
Düğün takılarını satarak başladığı işte, 40 bin liralık sermayesini 2.5 milyona çıkardı Düğün takılarını satarak başladığı işte, 40 bin liralık sermayesini 2.5 milyona çıkardı         
11:04
Emekli 103 amiralin yayınladığı Montrö Boğazlar Sözleşmesi'yle ilgili bildiri Ankara'yı karıştırdı Emekli 103 amiralin yayınladığı Montrö Boğazlar Sözleşmesi'yle ilgili bildiri Ankara'yı karıştırdı         
08:11
Ünlü sunucu Saba Tümer, rekor fiyata kahkahasını sattı Ünlü sunucu Saba Tümer, rekor fiyata kahkahasını sattı         
23:56
İbo Show'a konuk olan Defne Samyeli, sesi ve kıyafetiyle alay konusu oldu İbo Show'a konuk olan Defne Samyeli, sesi ve kıyafetiyle alay konusu oldu         
22:13
Ünlü şarkıcı Songül Karlı, peş peşe bornozlu pozlarını paylaştı Ünlü şarkıcı Songül Karlı, peş peşe bornozlu pozlarını paylaştı         
15:15
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.04.2021 18:40:41. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Süper Lig: Aytemiz Alanyaspor: 1 - Gençlerbirliği: 2 (Maç sonucu) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei