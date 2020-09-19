Süper Lig: Aytemiz Alanyaspor: 1 Hes Kablo Kayserispor: 0 (İlk yarı)

30. dakikada sağ kanattan Hasan Hüseyin'in kullandığı serbest vuruşta arka direkte Lopez kafayla topu ağlara gönderdi. Maçın hakemi Özdamar VAR incelemesi sonrası golü ofsayt gerekçesiyle iptal etti.

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