Süper Lig: Aytemiz Alanyaspor: 1 İ.H. Konyaspor: 0 (İlk yarı) - Son Dakika

Süper Lig: Aytemiz Alanyaspor: 1 İ.H. Konyaspor: 0 (İlk yarı)

29.11.2020 17:00
Süper Lig: Aytemiz Alanyaspor: 1 İ.H. Konyaspor: 0 (İlk yarı), System.String[]

Süper Lig'in 10. haftasında Aytemiz Alanyaspor, İ.H. Konyaspor'u konuk ediyor.

Süper Lig'in 10. haftasında Aytemiz Alanyaspor, İ.H. Konyaspor'u konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısı ev sahibi takımın 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

2. dakikada Bakasetas, ceza yayı üzerinden sert şut çekti, top Eray'ın kucağında kaldı.

10. dakikada Efecan'ın ceza sahasının solundan içeri çevirdiği topa Bakasetas altıpasın üzerinden vurdu top kaleci Eray'da kaldı.

24. dakikada rakip ceza sahası solunda yaptığı baskıyla topu alan Alanyasporlu Davidson, ceza yayı çizgisi üzerinde kaleyi görerek şut çekti ancak kaleci gole izin vermedi.

36. dakikada sol kanattan gelişen Konyaspor atağında ceza sahası sağında Skubic, arka direğe çıkarmak istedi ancak son anda Caulker araya girerek kafayla topu kornere gönderdi.

37. dakikada ani gelişen Alanyaspor atağında Efecan'ın ara pasıyla savunma arkasına sızan Babacar'ın vuruşu ağlarla buluştu. 1-0

Stat: Bahçeşehir Okulları

Hakemler: Bahattin Şimşek x, Ali Saygın Ögel x, Mustafa Savranlar x

Alanyaspor: Marafona xxx, Francois Moubandje xx, Giorgos Tzavellas xx, Steven Caulker xx, Juanfran xx, Salih Uçan xx, Manolis Siopis xx, Davidson xx, Anastasios Bakasetas xx, Efecan Karaca xxx, Khouma Babacar xxx

Yedekler: Ahmet Çağrı Güney, Fatih Aksoy, Ahmet Gülay, Ceyhun Gülselam, Hasan Ayaroğlu, Umut Güneş, Berkan Kutlu, Efkan Bekiroğlu, Mustafa Pektemek, Adam Bareiro

Teknik Sorumlu: Semih Tokatlı

Konyaspor: Eray Birniçan xx, Abdülkerim Bardakçı xx, Adil Demirbağ x, Nejc Skubic xx, Guilherme Sitya xx, Sokol Cikalleshi xx, Marko Jevtovic xx, Deni Milosevic xx, Amir Hadziahmetovic xx, Alper Uludağ x, Artem Kravets xx

Yedekler: Ozan Can Oruç, Ahmet Çalık, Uğur Demirok, Paolo Hurtado, Farouk Miya, Ahmet Karademir, Oğuz Kağan Güçtekin, Musa Çağıran, Erdon Daci, Samuel Eduok

Teknik Sorumlu: İsmail Kartal

Gol: Khouma Babacar (dk. 37) (Alanyaspor)

Sarı Kartlar: Francois Moubandje (Alanyaspor), Artem Kravets, Sokol Cikalleshi, Alper Uludağ (Konyaspor) - ANTALYA

Süper Lig: Aytemiz Alanyaspor: 1 İ.H. Konyaspor: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: Aytemiz Alanyaspor: 1 İ.H. Konyaspor: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: Aytemiz Alanyaspor: 1 İ.H. Konyaspor: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: Aytemiz Alanyaspor: 1 İ.H. Konyaspor: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: Aytemiz Alanyaspor: 1 İ.H. Konyaspor: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: Aytemiz Alanyaspor: 1 İ.H. Konyaspor: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: Aytemiz Alanyaspor: 1 İ.H. Konyaspor: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: Aytemiz Alanyaspor: 1 İ.H. Konyaspor: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: Aytemiz Alanyaspor: 1 İ.H. Konyaspor: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: Aytemiz Alanyaspor: 1 İ.H. Konyaspor: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: Aytemiz Alanyaspor: 1 İ.H. Konyaspor: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: Aytemiz Alanyaspor: 1 İ.H. Konyaspor: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: Aytemiz Alanyaspor: 1 İ.H. Konyaspor: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: Aytemiz Alanyaspor: 1 İ.H. Konyaspor: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: Aytemiz Alanyaspor: 1 İ.H. Konyaspor: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: Aytemiz Alanyaspor: 1 İ.H. Konyaspor: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: Aytemiz Alanyaspor: 1 İ.H. Konyaspor: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: Aytemiz Alanyaspor: 1 İ.H. Konyaspor: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: Aytemiz Alanyaspor: 1 İ.H. Konyaspor: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: Aytemiz Alanyaspor: 1 İ.H. Konyaspor: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: Aytemiz Alanyaspor: 1 İ.H. Konyaspor: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: Aytemiz Alanyaspor: 1 İ.H. Konyaspor: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: Aytemiz Alanyaspor: 1 İ.H. Konyaspor: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: Aytemiz Alanyaspor: 1 İ.H. Konyaspor: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: Aytemiz Alanyaspor: 1 İ.H. Konyaspor: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: Aytemiz Alanyaspor: 1 İ.H. Konyaspor: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: Aytemiz Alanyaspor: 1 İ.H. Konyaspor: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: Aytemiz Alanyaspor: 1 İ.H. Konyaspor: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: Aytemiz Alanyaspor: 1 İ.H. Konyaspor: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: Aytemiz Alanyaspor: 1 İ.H. Konyaspor: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: Aytemiz Alanyaspor: 1 İ.H. Konyaspor: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: Aytemiz Alanyaspor: 1 İ.H. Konyaspor: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: Aytemiz Alanyaspor: 1 İ.H. Konyaspor: 0 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig, Aytemiz Alanyaspor, Konyaspor, Uludağ, Spor, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Süper Lig: Aytemiz Alanyaspor: 1 İ.H. Konyaspor: 0 (İlk yarı) - Son Dakika Spor


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