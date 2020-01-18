Süper Lig: Aytemiz Alanyaspor: 1 - Kayserispor: 0 (İlk yarı)

45. dakikada Zoran Kvrzic, Salih Uçan'a yaptığı sert müdahale sonrası sarı kart gördü. VAR'dan gelen uyarının ardından hakem Ali Palabıyık pozisyonu izleyip Kvrzivc'i direkt kırmızı kartla oyun dışına gönderdi.

22. dakikada ceza sahası içinde kaleci ile karşı karşıya kalan Mesanovic'in vuruşunda Marafona gole izin vermedi.

Süper Lig'in 18.haftasında Alanyaspor, sahasında Kayserispor 'u konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısını ev sahibi ekip 1-0 önde tamamladı.

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