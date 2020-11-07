Aytemiz Alanyaspor ile Trabzonspor yenişemedi - Son Dakika

Aytemiz Alanyaspor ile Trabzonspor yenişemedi

07.11.2020 18:12
Aytemiz Alanyaspor ile Trabzonspor yenişemedi, System.String[]

Süper Lig'in 8. haftasında Aytemiz Alanyaspor, Trabzonspor'u konuk etti.

Süper Lig'in 8. haftasında Aytemiz Alanyaspor, Trabzonspor'u konuk etti. Karşılaşma 1-1'lik beraberlikle sona erdi.

Maçtan dakikalar 9. dakikada Abdülkadir Ömür'ün kullandığı köşe vuruşuna arka direkte Djaniny kafayı vurdu ancak meşin yuvarlak üstten dışarı gitti.

21. dakikada gelişen Trabzonspor atağında savunma arkasına sızan Djaniny'nin ceza sahasının solundan çektiği sert şutu kaleci Marafona kornere çeldi.

29. dakikada Alanyaspor'da Salih'in sol kanattan kullandığı serbest vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Uğurcan'da kaldı.

32. dakikada Bakasetas'ın kullandığı köşe vuruşu ardından ceza sahasında oluşan karambolün neticesinde top kaleci Uğurcan'da kaldı.

39. dakikada ani gelişen Alanyaspor atağında topla buluşan Siopis, kendi yarı sahasından uzun kullandığı ara pasında top ceza sahası içindeki Bareiro'nun önünde kaldı. Bareiro'nun aşırtma vuruşu ağlarla buluştu. Ancak VAR incelemesi sonrası hakem Ali Palabıyık, ofsayt gerekçesiyle golü iptal etti.

50. dakikada serbest vuruş kullanan Alanyaspor'da Bakasetas'ın sol kanattan açtığı ortaya ceza sahası içindeki Caulker kafayla karşılık vererek topu ağlarla buluşturdu. 1-0

59. dakikada sağ kanattan gelişen Trabzonspor atağında Abdulkadir Parmak ceza sahası içine topu ortaladı. Altıpasın içinde Afobe ile ikili mücadeleye giren Caulker ters bir vuruşla topu kendi ağlarına gönderdi. 1-1

89. dakikada sol kanattan köşe vuruşunu kullanan Alanyaspor'da Bakasetas topu ceza alanı içine gönderdi. Yükselen Caulker kafayı vurdu ancak top kaleci Uğurcan'da kaldı.

Stat: Bahçeşehir Okulları

Hakemler: Ali Palabıyık x, Serkan Çimen x, İlker Takpak x

Alanyaspor: Marafona xx, Juanfran xxx, Steven Caulker xxx, Giorgos Tzavellas xx, Francois Moubandje xx, Manolis Siopis xx, Salih Uçan xx (Berkan Kutlu dk. 64 x), Efecan Karaca xx (Efkan Bekiroğlu dk. 87 ?), Anastasios Bakasetas xxx, Davidson xx (Fatih Aksoy dk. 80 x), Adam Bareiro xx (Mustafa Pektemek dk. 80 x)

Yedekler: Ahmet Çağrı Güney, Ahmet Gülay, Hasan Ayaroğlu, Umut Güneş, Ceyhun Gülselam, Tayfur Bingöl

Teknik Direktör: Çağdaş Atan

Trabzonspor: Uğurcan Çakır xx, Serkan Asan xx, Vitor Hugo xx, Edgar Ie xx, Kamil Ahmet Çörekçi xx, Flavio da Silva xx (Majid Hosseini dk. 86 ?), Joao Pereira xx, Abdulkadir Parmak xx, Abdülkadir Ömür xx, Caleb Ekuban xx (Safa Kınalı dk. 86 ?), Djaniny xx (Benik Afobe dk. 57 x)

Yedekler: Erce Kardeşler, Marlon Rodrigues, Gaston Campi, Lewis Baker, Ahmet Canbaz, Yusuf Sarı, Anthony Nwakaeme

Teknik Sorumlu: İhsan Gündüz Derelioğlu

Gol: Steven Caulker (dk. 50) (Alanyaspor), Steven Caulker (dk. 59 k.k.) (Trabzonspor)

Sarı kartlar: Serkan Asan, Vitor Hugo (Trabzonspor), Davidson, Berkan Kutlu (Alanyaspor)

(Erdal Anak/İHA)

Aytemiz Alanyaspor ile Trabzonspor yenişemedi
Aytemiz Alanyaspor ile Trabzonspor yenişemedi
Aytemiz Alanyaspor ile Trabzonspor yenişemedi
Aytemiz Alanyaspor ile Trabzonspor yenişemedi
Aytemiz Alanyaspor ile Trabzonspor yenişemedi
Aytemiz Alanyaspor ile Trabzonspor yenişemedi
Aytemiz Alanyaspor ile Trabzonspor yenişemedi
Aytemiz Alanyaspor ile Trabzonspor yenişemedi
Aytemiz Alanyaspor ile Trabzonspor yenişemedi
Aytemiz Alanyaspor ile Trabzonspor yenişemedi
Aytemiz Alanyaspor ile Trabzonspor yenişemedi
Aytemiz Alanyaspor ile Trabzonspor yenişemedi
Aytemiz Alanyaspor ile Trabzonspor yenişemedi
Aytemiz Alanyaspor ile Trabzonspor yenişemedi
Aytemiz Alanyaspor ile Trabzonspor yenişemedi
Aytemiz Alanyaspor ile Trabzonspor yenişemedi
Aytemiz Alanyaspor ile Trabzonspor yenişemedi
Aytemiz Alanyaspor ile Trabzonspor yenişemedi
Aytemiz Alanyaspor ile Trabzonspor yenişemedi
Aytemiz Alanyaspor ile Trabzonspor yenişemedi
Aytemiz Alanyaspor ile Trabzonspor yenişemedi
Aytemiz Alanyaspor ile Trabzonspor yenişemedi
Aytemiz Alanyaspor ile Trabzonspor yenişemedi
Aytemiz Alanyaspor ile Trabzonspor yenişemedi

Spor Toto Süper Lig, Aytemiz Alanyaspor, Steven Caulker, Trabzonspor, Spor, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Aytemiz Alanyaspor ile Trabzonspor yenişemedi - Son Dakika Spor


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