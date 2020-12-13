Süper Lig: Aytemiz Alanyaspor: 2 Beşiktaş: 1 (Maç sonucu)

Goller: Bakasetas (dk. 26 pen. ve 79) (Aytemiz Alanyaspor), Aboubakar (dk. 90 pen.) (Beşiktaş)

90. dakikada Güven Yalçın 'ın Efkan tarafından düşürülmesi sonrasında kazanılan penaltı atışında topun başına geçen Aboubakar farkı 1'e indirdi. 2-1

84. dakikada Josef'in ceza sahasından çektiği şut Aboubakar'dan sekip Güven'in önünde kaldı. Bu futbolcunun yakın mesafeden vuruşunda kaleci Marafona gole izin vermedi.

82. dakikada Hakem Atilla Karaoğlan , Rıdvan Yılmaz 'a dirsek attığını belirlediği Babacar'a ikinci sarı kartını gösterdi ve Alanyaspor 10 kişi kaldı.

79. dakikada sol kanattan ceza sahası içine girip son çizgiye inen Tayfur, Bakasetas'a çıkardı. Bu futbolcunun çaprazdan vuruşunda top filelere gitti. 2-0

76. dakikada Babacar'ın düşürülmesiyle yakın mesafeden kazanılan serbest vuruşu Bakasetas kullandı. Bu futbolcunun şutunda direğe çarpan top oyun alanına geri döndü.

65. dakikada N'Koudou'nun ceza sahasına girmek istediği pozisyonda Juanfran topa ayak koydu. Boşta kalan meşin yuvarlağa Atiba vurdu ancak az farkla dışarı çıktı.

60. dakikada Mensah'ın düşürülmesiyle kazanılan serbest vuruşu Ghezzal kullandı. Bu futbolcunun şutunda top az farkla yandan auta gitti.

51. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan N'Koudou, rakibinden sıyrılıp içeri ortaladı. Tzavellas'ın ters kafa vuruşunda Marafona son anda gole engel oldu.

50. dakikada Babacar'ın pasında ceza sahası içinde topla buluşan Bareiro, müsait pozisyondaki Davidson'a bıraktı. Bu futbolcunun şutunda Utku topu kontrol etti.

Süper Lig'in 12. haftasında Alanyaspor, Beşiktaş 'ı konuk etti. Ev sahibi ekip, rakibini 2-1 mağlup ederek zirvedeki yerini korudu.

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