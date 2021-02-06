Süper Lig: Aytemiz Alanyaspor: 2 - Çaykur Rizespor: 1 (Maç sonucu) - Son Dakika

63. dakikada sağdan gelişen Alanyaspor atağında ceza alanı dışından Juanfran topu içeri çeldi. Altı pasın önünde topla buluşan Efecan gelişine sert vurdu ancak top kaleci Gökhan'da kaldı.

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