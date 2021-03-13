Süper Lig: Aytemiz Alanyaspor: 2 FTAV Antalyaspor: 0 (İlk yarı)

27. dakikada Alanyaspor atağının sonunda kaleci Boffin, Babacar'a müdahale etti. VAR'ın uyarısıyla pozisyonu izleyen hakem Sarper Barış Saka, Boffin'in müdahalesi olduğu gerekçesiyle penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Babacar, takımını öne geçirdi. 1-0

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