Alanyaspor rahat kazandı

Süper Lig'in 2. haftasında Aytemiz Alanyspor, Hes Kablo Kayserispor'u konuk etti. Mücadele ev sahibi takım 2-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.
MAÇTAN DAKİKALAR 10. dakikada ceza yayı sağ tarafından Efecan'ın şutu farklı şekilde auta gitti.
11. dakikada gelişen Kayserispor atağında topla buluşan Hasan Hüseyin'in ceza sahasının sağ çaprazından çektiği şut üstten az farkla dışarı çıktı.
30. dakikada sağ kanattan Hasan Hüseyin'in kullandığı serbest vuruşta arka direkte Lopez kafayla topu ağlara gönderdi. Maçın hakemi Özdamar VAR incelemesi sonrası golü ofsayt gerekçesiyle iptal etti.
45+5. dakikada ani gelişen Alanyaspor atağında Juanfran ceza yayı üzerinden vuruşunu kaleci Lung çeldi. Seken topu Bareiro ağlarla buluşturdu. 1-0
48. dakikada Efecan'ın pasıyla savunma arkasında topla buluşan Bareiro'nun şutu kalecide kaldı.
54. dakikada gelişen Alanyaspor atağında Bakasetas pasında Bareiro'nun kaleyi karşıdan gören bir noktadan sert şutu kalecide kaldı.
69. dakikada sol kanattan gelişen Kayserispor atağında Kanga ceza sahası içine gelişine vurdu ancak kaleci Marafona gole izin vermedi.
77. dakikada sağ kanattan ceza sahasına sokulan Efecan'ın vuruşu kaleciden sekip, Bareiro'nun önünde kaldı. Bu futbolcunun vuruşunda top ağlarla buluştu. 2-0
Stat: Bahçeşehir Okulları
Hakemler: Erkan Özdamar x, Mehmet Salih Mazlum x, Abdullah Bora Özkaya
Alanyaspor: Marafona xxx, Steven Caulker xx, Juanfran xx, Fatih Aksoy xx (Ceyhun Gülselam dk. 72 x) Francois Moubandje xx, Giorgos Tzavellas xx, Efecan Karaca xxx, Salih Uçan xx (Berkan Kutlu dk. 87 ?) Davidson xxx (Mustafa Pektemek dk. 87 ?) Anastasios Bakasetas xx Adam Bareiro xxx (Khouma Babacar dk. 79 xx)
Yedekler: Ufuk Ceylan, Ahmet Gülay, Onur Bulut, Manolis Siopis, Tayfur Bingöl
Teknik Direktör: Çağdaş Atan
Kayserispor: Lung xx, Miguel Lopes xx, Yaw Ackah xx (Aaron Lennon dk. 46 x), Yasir Subaşı xx, Dimitrios Kolovetsios xx, Gustavo Campanharo xx, Hasan Hüseyin Acar xxx (Emre Demir dk. 87 ?) Antony Uzodimma xx (İlhan Depe dk. 63 ?), Joseph Attamah xx, Muğdat Çelik xx (İlhan Parlak dk. 63 x) Wilfried Kanga xx,
Yedekler: Doğan Alemdar, İsmail Çipe, Oğuzhan Çapar, Cristian Sapunaru, Zoran Kvrzic, Ömer Uzun
Teknik Direktör: Bayram Bektaş
Goller: Bareiro (dk. 45+5 ve 77), (Alanyaspor)
Sarı kartlar: Hasan Hüseyin Acar, Joseph Attamah, Emre Demir (Kayserispor), Georgios Tzavellas (Alanyaspor)
(Erdal Anak/İHA)
Haber Yayın Tarihi: 19.09.2020 21:07 - Kaynak: İHA
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