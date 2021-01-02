Süper Lig: Aytemiz Alanyaspor: 2 Medipol Başakşehir: 0 (İlk yarı) - Son Dakika

Süper Lig: Aytemiz Alanyaspor: 2 Medipol Başakşehir: 0 (İlk yarı)

02.01.2021 16:57
Süper Lig: Aytemiz Alanyaspor: 2 Medipol Başakşehir: 0 (İlk yarı), System.String[]

Süper Lig'in 16. haftasında Alanyaspor, Medipol Başakşehir'i konuk ediyor.

Süper Lig'in 16. haftasında Alanyaspor, Medipol Başakşehir'i konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısı ev sahibi takımın 2-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

8. dakikada sağdan Bakasetas'ın kullandığı serbest vuruşta top kaleci Volkan'dan döndü. Dönen topa ceza sahası içinde Davidson'un vuruşu auta gitti.

10. dakikada ani gelişen Başakşehir atağında Crivelli topu Visca'ya aktardı. Visca sol çaprazdan ceza sahasına sokulurken topu İrcan Can'ın önüne yuvarladı. Bu futbolcunun sert şutu az farkla auta gitti.

19. dakikada Bakasetas'ın sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda kaleci Volkan'ın sektirdiği topla buluşan Bareiro, röveşata ile topu ağlara gönderdi. 1-0

26. dakikada gelişen Alanyaspor atağında Davidson'un harika pasıyla sağ kanattaki topu Juanfran'a aktardı. Bu futbolcunun arka direğe havalandırdığı topa Moubandje, gelişine güzel bir vuruş yaparak topu ağlara gönderdi. 2-0

39. dakikada Başakşehir sol kanattan Deniz ile köşe vuruşu kullandı. Köşe vuruşunda topa yükselen Ponck'un vuruşu Berkan'dan döndü.

Stat: Bahçeşehir Okulları

Hakemler: Mete Kalkavan x, Ceyhun Sesigüzel x, Candaş Elbil x,

Aytemiz Alanyaspor: Marafona xx, Juanfran xx, Steven Caulker xx, Giorgos Tzavellas xx, Francois Moubandje xxx, Berkan Kutlu xx, Manolis Siopis xx, Efecan Karaca xxx, Anastasios Bakasetas xx, Davidson xx, Adam Bareiro xxz

Yedekler: Ahmet Çağrı Güney, Ahmet Gülay, Fatih Aksoy, Alpay Çelebi, Hasan Ayaroğlu, Efkan Bekiroğlu, Umut Güneş, Tayfur Bingöl, Salih Uçan, Mustafa Pektemek

Teknik Direktör: Çağdaş Atan

Medipol Başakşehir: Volkan Babacan xx, Rafael da Silva xx, Alexandu Epureanu xx, Cemali Sertel xx, Carlos Ponck xx, Mahmut Tekdemir xx, İrfan Can Kahveci xx, Okechukwu Azubuike xx, Deniz Türüç xx, Edin Visca xx, Enzo Crivelli xx

Yedekler: Ahmet Said Kıvanç, Uğur Uçar, Ravil Tagir, Hasan Ali Kaldırım, Danijel Aleksic, Giuliano, Berkay Özcan, Mehmet Topal, Nacer Chadli, Fredrik Gulbrandsen

Teknik Sorumlu: İrfan Saraloğlu

Goller: Bakasetas (dk. 19), Francois Moubandje (dk. 21) (Alanyaspor)

Sarı kartlar: Edin Visca, Rafael da Silva (Başakşehir) - ANTALYA

Süper Lig: Aytemiz Alanyaspor: 2 Medipol Başakşehir: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: Aytemiz Alanyaspor: 2 Medipol Başakşehir: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: Aytemiz Alanyaspor: 2 Medipol Başakşehir: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: Aytemiz Alanyaspor: 2 Medipol Başakşehir: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: Aytemiz Alanyaspor: 2 Medipol Başakşehir: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: Aytemiz Alanyaspor: 2 Medipol Başakşehir: 0 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig, Aytemiz Alanyaspor, Edin Visca, Başakşehir, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Süper Lig: Aytemiz Alanyaspor: 2 Medipol Başakşehir: 0 (İlk yarı) - Son Dakika Spor


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