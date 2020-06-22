Süper Lig: Aytemiz Alanyaspor: 2 - Trabzonspor: 2 (Maç sonucu) - Son Dakika

82. dakikada N'sakala'nın Abdulkadir Ömür'e yaptığı hareketi hakem Atilla Karaoğlan sarı kart olarak değerlendirdi. Önceden sarı kartı bulunan N'sakala ikinci sarı karttan oyun dışı kaldı.

80. dakikada Hosseini'nin Salih Uçan 'a yaptığı müdahaleyi hakem Atillar Karaoğlan direkt kırmızı kart olarak değerlendirdi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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