Süper Lig: Aytemiz Alanyaspor: 3 - DG Sivasspor: 1 (Maç sonucu) - Son Dakika

Süper Lig: Aytemiz Alanyaspor: 3 - DG Sivasspor: 1 (Maç sonucu)

31.01.2021 18:12
Süper Lig: Aytemiz Alanyaspor: 3 - DG Sivasspor: 1 (Maç sonucu), System.String[]

Süper Lig'in 22. haftasında Aytemiz Alanyaspor, Sivasspor'u konuk etti.

Süper Lig'in 22. haftasında Aytemiz Alanyaspor, Sivasspor'u konuk etti. Karşılaşma ev sahibi takımın 3-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

52. dakikada ceza alanı dışında soldan Salih ile serbest vuruş kullanan Alanyaspor'da ceza sahasında oluşan karambolde topa yükselen Caulker, kaleyi yokladı ancak vuruş yandan auta gitti.

60. dakikada gelişen Alanyaspor atağında Babacar, rakibinden kaptığı topu ceza alanı yayına kadar getirdi. Babacar'ın çizgiden çektiği sert şut ağlarla buluştu. 3-0

65. dakikada ön çizgide topla buluşan Robin Yalçın'ın sert şutunda kaleci Marafona topu kornere çeldi.

66. dakikada ceza yayında topu rakibinden kapan Babacar, kaleyi görerek sert bir şut çekti ancak kaleci Samassa tehlikeyi yumruklayarak uzaklaştırdı.

87. dakikada rakibe baskı yaparak topu kapan Gradel, soldan ceza alanı içine girdi. Fatih'in müdahalesiyle ceza sahasında Gradel yerde kalınca hakem beyaz noktayı gösterdi.

89. dakikada Gradel'in kullandığı penaltı atışında kaleci Marafona başarılı oldu. Fakat hakem Zorbay Küçük, kalecinin erken çıktığını belirterek penaltıyı tekrarlattı. Gradel'in 2. kez kullandığı penaltı atışında top filelere gitti. 3-1

90+3. dakikada soldan Sivasspor'un Gradel ile kullandığı serbest vuruşta ceza alanı içinde oluşan karambolde topa yükselen Yatabare meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. Ancak gol, VAR incelemesi sonucu ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

Stat: Bahçeşehir Okulları

Hakemler: Zorbay Küçük x, Mustafa Sönmez x, Yusuf Bozdoğan x

Alanyaspor: Marafona xx, Juanfran xx (Alpay Çelebi dk. 86 ?), Fatih Aksoy xxx, Francois Moubandje xx, Steven Caulker xx, Salih Uçan xxx, Manolis Siopis xxx (Ceyhun Gülselam dk. 71 x), Davidson xx, Berkan Kutlu xx (Hasan Hüseyin Acar dk. 86 ?), Efecan Karaca xx (Damian Kadzior dk. 78 x), Khouma Babacar xxx (Adam Bareiro dk. 71 x)

Yedekler: Ahmet Çağrı Güney, Ahmet Gülay, Tayfur Bingöl, Efkan Bekiroğlu, Mustafa Pektemek,

Teknik Direktör: Çağdaş Atan

Sivasspor: Mamadou Samassa xx, Caner Osmanpaşa xx, Ahmet Oğuz xx, Aaron Appindangoye xx (Samba Camara dk. 68 x), Uğur Çiftçi xx, Mustapha Yatabare xxx, Robin Yalçın xx, Hakan Arslan xx, Isaac Cofie xx (Jorge Felix dk. 54 x), Max Gradel xxx, Olarenwaju Kayode xx (Casimir Ninga dk. 83 ?)

Yedekler: Ali Şaşal Vural, Muammer Yıldırım, Alaaddin Okumuş, Ziya Erdal, Kerem Atakan Kesgin, Arouna Kone,

Teknik Direktör: Rıza Çalımbay

Goller: Fatih Aksoy (dk. 14), Davidson (dk. 45+2), Khouma Babacar (dk. 60) (Alanyaspor), Max Gradel (dk. 89 pen.), (Sivasspor)

Sarı kartlar: Manolis Siopis, Steven Caulker (Alanyaspor), Robin Yalçın (Sivasspor)

(Erdal Anak/İHA)

Spor Toto Süper Lig, Aytemiz Alanyaspor, Sivasspor, Fatih, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Süper Lig: Aytemiz Alanyaspor: 3 - DG Sivasspor: 1 (Maç sonucu) - Son Dakika


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