Süper Lig: Aytemiz Alanyaspor: 4 Galatasaray: 1 (Maç sonucu) - Son Dakika

Süper Lig: Aytemiz Alanyaspor: 4 Galatasaray: 1 (Maç sonucu)

Aytemiz Alanyaspor, Süper Lig'in 31. haftasında sahasında Galatasaray ile karşılaştı.

Aytemiz Alanyaspor, Süper Lig'in 31. haftasında sahasında Galatasaray ile karşılaştı. Mücadele ev sahibi takımın 4-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.

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Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


51. dakikada gelişen Galatasaray atağında Belhanda'nın ceza sahasının sol çaprazından çektiği sert şutunu kaleci Marafona kornere çeldi.


74. dakikada gelişen Galatasaray atağında Belhanda'nın sol kanattan yaptığı ortasına Adem Büyük'ün kafa vuruşunda top direkten döndü.


80. dakikada ani gelişen Galatasaray atağında ceza sahasında topla buluşan Emre Akbaba'nın gelişine vuruşu yandan dışarı çıktı.


89. dakikada gelişen Alanyaspor atağında Fernandes'in ara pasıyla ceza sahasının sol çaprazında topla buluşan Bakasetas'in sert vuruşu ağları havalandırdı. 3-1


90+5. dakikada Alanyaspor sağ kanattan gerçekleştirdiği atakta Juanfran'ın ortasıyla topa iyi yükselen Mustafa Pektemek vurduğu kafaya topu filelerle buluşturdu. 4-1


Stat: Bahçeşehir Okulları


Hakemler: Mete Kalkavan x, Ceyhun Sesigüzel x, Kerem Ersoy x,


Aytemiz Alanyaspor: Marafona xx, Steven Caulker xx, Juanfran xx, Fabrice N'Sakala xxx, Giorgos Tzavellas xx, Anastasios Bakasetas xxx, Onur Bulut xx (Junior Fernandes dk. 58 x), Ceyhun Gülselam xx, Efecan Karaca xxx (Emircan Altıntaş dk. 71 x), Salih Uçan xx (Manolis Siopis dk. 58 x) Papiss Cisse xxx (Mustafa Pektemek dk. 88 ?)


Yedekler: Cenk Gönen, Kaan Kanak, Lokman Gör, Baiano, Umut Güneş, Musa Çağıran


Teknik Direktör: Erol Bulut


Galatasaray: Okan Koçuk xx, Ryan Donk xx, Mariano Filho xx (Şener Özbayraklı dk. 80 x), Martin Linnes xx, Marcao xx, Emre Akbaba xx, Jean Michael Seri xx, Taylan Antalyalı xx, Younes Belhanda xx, Ömer Bayram xxx (Jimmy Durmaz dk. 80 ?) Adem Büyük xx


Yedekler: Berk Balaban, Emin Bayram, Ahmet Çalık, Jesse Sekidika, Selçuk İnan, Yunus Akgün


Teknik Direktör: Fatih Terim


Goller: Cisse (dk. 43 ve 45+2), Anastasios Bakasetas (dk. 89), Mustafa Pektemek (dk. 90+5) (Alanyaspor), Adem Büyük (dk. 45+3) (Galatasaray)


Sarı kartlar: Ceyhun Gülselam (Alanyaspor), Younes Belhanda (Galatasaray) - ANTALYA

Aytemiz Alanyaspor, Younes Belhanda, Galatasaray, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.07.2020 23:07 Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Süper Lig: Aytemiz Alanyaspor: 4 Galatasaray: 1 (Maç sonucu) - Son Dakika Spor
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