Süper Lig: Aytemiz Alanyaspor: 4 Galatasaray: 1 (Maç sonucu)

Goller: Cisse (dk. 43 ve 45+2), Anastasios Bakasetas (dk. 89), Mustafa Pektemek (dk. 90+5) (Alanyaspor), Adem Büyük (dk. 45+3) (Galatasaray)

74. dakikada gelişen Galatasaray atağında Belhanda'nın sol kanattan yaptığı ortasına Adem Büyük 'ün kafa vuruşunda top direkten döndü.

Aytemiz Alanyaspor , Süper Lig'in 31. haftasında sahasında Galatasaray ile karşılaştı. Mücadele ev sahibi takımın 4-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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