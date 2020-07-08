Süper Lig: Aytemiz Alanyaspor: 4 - Galatasaray: 1 (Maç sonucu) - Son Dakika

Süper Lig: Aytemiz Alanyaspor: 4 - Galatasaray: 1 (Maç sonucu)

Aytemiz Alanyaspor, Süper Lig'in 31. haftasında sahasında Galatasaray ile karşılaştı.

Aytemiz Alanyaspor, Süper Lig'in 31. haftasında sahasında Galatasaray ile karşılaştı. Mücadele ev sahibi takımın 4-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.

Son Dakika: Malatya'da 4.4 büyüklüğünde deprem oldu
Fatih Terim'den TFF'ye yabancı kuralı eleştirisi: Herkes hükmen mağlubiyetlere hazırlansın
Meclis'te çoklu baro teklifi görüşülürken tartışma çıktı

MAÇTAN DAKİKALAR

6. dakikada gelişen Galatasaray atağında Ömer'in sol kanattan yaptığı ortasına Adem Büyük topuğuyla vurdu ancak şutu farklı şekilde auta çıktı.

12. dakikada gelişen Alanyaspor atağında Onur'un pasını aktardığı Bakasetas'ın ceza sahası dışından çektiği sert şutu kaleci Okan güçlükle kornere çeldi.

14. dakikada köşe vuruşu kullanan Alanyaspor'da Salih'in açtığı ortaya önce Ceyhun kafayı vurdu, ardından Cisse'nin kale önündeki şutunu kaleci Okan bir kez daha kornere çeldi.

20. dakikada Galatasaray'da Ömer Bayram'ın pasıyla ceza sahasında topla buluşan Emre Akbaba'nın şutu yandan az farkla dışarı gitti.

39. dakikada gelişen Alanyaspor atağında Onur Bulut'un sol kanattan yaptığı ortasını arka direkte Efecan kafasıyla içeri çevirdi, ancak top kaleci Okan'da kaldı.

43. dakikada sağ kanattan gelişen Alanyaspor atağında aut çizgisi önünde topu yakalayan Efecan yerden kale önüne gönderdi. Defansı geçen topa Cisse gelişine vuruşu ağları havalandırdı. 1-0

45+2. dakikada gelişen Alanyaspor kontratağında Galatasaraylı Seri'nin hatasında topla buluşan Cisse ceza alanına girdi. Kaleciyle karşı karşıya kalan Cisse'nin vuruşu kaleci Okan'ı geçerek filelerle buluştu. 2-0

45+3. dakikada gelişen Galatasaray atağında orta sahada Belhanda'nın ara pasında ceza sahasında topla buluşan Adem Büyük topu kontrol ederek sert vurdu ve ağlara gönderdi. 2-1

51. dakikada gelişen Galatasaray atağında Belhanda'nın ceza sahasının sol çaprazından çektiği sert şutunu kaleci Marafona kornere çeldi.

74. dakikada gelişen Galatasaray atağında Belhanda'nın sol kanattan yaptığı ortasına Adem Büyük'ün kafa vuruşunda top direkten döndü.

80. dakikada ani gelişen Galatasaray atağında ceza sahasında topla buluşan Emre Akbaba'nın gelişine vuruşu yandan dışarı çıktı.

89. dakikada gelişen Alanyaspor atağında Fernandes'in ara pasıyla ceza sahasının sol çaprazında topla buluşan Bakasetas'in sert vuruşu ağları havalandırdı. 3-1

90+5. dakikada Alanyaspor sağ kanattan gerçekleştirdiği atakta Juanfran'ın ortasıyla topa iyi yükselen Mustafa Pektemek vurduğu kafaya topu filelerle buluşturdu. 4-1

Stat: Bahçeşehir Okulları

Hakemler: Mete Kalkavan x, Ceyhun Sesigüzel x, Kerem Ersoy x,

Aytemiz Alanyaspor: Marafona xx, Steven Caulker xx, Juanfran xx, Fabrice N'Sakala xxx, Giorgos Tzavellas xx, Anastasios Bakasetas xxx, Onur Bulut xx (Junior Fernandes dk. 58 x), Ceyhun Gülselam xx, Efecan Karaca xxx (Emircan Altıntaş dk. 71 x), Salih Uçan xx (Manolis Siopis dk. 58 x) Papiss Cisse xxx (Mustafa Pektemek dk. 88 ?)

Yedekler: Cenk Gönen, Kaan Kanak, Lokman Gör, Baiano, Umut Güneş, Musa Çağıran

Teknik Direktör: Erol Bulut

Galatasaray: Okan Koçuk xx, Ryan Donk xx, Mariano Filho xx (Şener Özbayraklı dk. 80 x), Martin Linnes xx, Marcao xx, Emre Akbaba xx, Jean Michael Seri xx, Taylan Antalyalı xx, Younes Belhanda xx, Ömer Bayram xxx (Jimmy Durmaz dk. 80 ?) Adem Büyük xx

Yedekler: Berk Balaban, Emin Bayram, Ahmet Çalık, Jesse Sekidika, Selçuk İnan, Yunus Akgün

Teknik Direktör: Fatih Terim

Goller: Cisse (dk. 43 ve 45+2), Anastasios Bakasetas (dk. 89), Mustafa Pektemek (dk. 90+5) (Alanyaspor), Adem Büyük (dk. 45+3) (Galatasaray)

Sarı kartlar: Ceyhun Gülselam (Alanyaspor), Younes Belhanda (Galatasaray)

(İHA)

Aytemiz Alanyaspor, Galatasaray, Adem Büyük, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.07.2020 23:12 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Süper Lig: Aytemiz Alanyaspor: 4 - Galatasaray: 1 (Maç sonucu) - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

18:46 Siyanürlü şerbetle anne ve babasını öldüren sanıktan tuhaf sözler: Cezaevinde sıkıldım 17:04 ABD'de Asya kökenli aileye ırkçı tacizde bulunan Solid8 şirketinin CEO'su restorandan kovuldu 16:53 Rekabet Kurulu, TEMSA'nın devrine onay verdi 16:19 40 günlük bebeğini, eşini ve üvey kızını bıçaklayan baba, hakim karşısında çark etti 16:18 Domagoj Vida'nın menajeri, Beşiktaş'a 11 milyon TL'lik ihtarname gönderdi 15:56 Şile'de eski olduğu iddia edilen su dağıtım tankerini fotoğraflayan kişi konuştu: 5 Temmuz Pazar günü çektim 15:45 Hız limitini aşan sürücünün gösterdiği korkunç gerekçe cezadan yırtmasını sağladı 14:49 HDP'den asgari ücret 3 bin lira olsun önerisi 14:03 Oyunculuk hayaliyle evden kaçan genç kızın başına gelmeyen kalmadı! Sokaklarda kaldı, taciz edildi, bıçaklandı 13:43 Son dakika: Ayasofya'nın 15 Temmuz'da ibadete açılma ihtimalini değerlendiren Numan Kurtulmuş: İnşallah daha önce açılır 13:16 Yolcu taşımacılığının efsane firması Varan, Türkiye yollarına geri döndü 13:14 Kocasını minibüste başka kadınla yarı çıplak halde basan kadın, öfkeden deliye döndü 12:44 Aranan şüpheli polislere bıçakla saldırdı! 2 memur yaralandı 11:16 Lucca'da tuvalette tacize uğrayan çalışan mahkemede olay anını anlattı 10:28 Sahibi 1,5 tonluk kurbanlık boğayı ikinci el araç fiyatına satışa çıkardı
Son Dakika: Malatya'da 4.4 büyüklüğünde deprem oldu
00:06
Fatih Terim'den TFF'ye yabancı kuralı eleştirisi: Herkes hükmen mağlubiyetlere hazırlansın
23:52
Meclis'te çoklu baro teklifi görüşülürken tartışma çıktı
23:48
Fenerbahçe'nin gündemindeki Sivassporlu Mert Hakan, 6 maçtır gol ve asist katkısı yapamıyor
22:04
Listeye beş il daha eklendi, asker uğurlamanın yasaklandığı il sayısı 24'e yükseldi
21:46
Devamsızlıktan kalan lise son sınıf öğrencilerine mezuniyet müjdesi
21:14
ABD, Güney Kıbrıs Rum Kesimi'ne askeri eğitim ve öğretim fonu verecek
20:45
Anadolu'da vaka sayıları neden arttı? Bakan Koca merak edilen soruyu cevapladı
20:38
"Ölüm raporunda neden koronavirüs yazmıyor" diyen şahıs, başhekim yardımcısına saldırdı
19:52
İddia için 40 metrelik falezlerden denize atlayan Rus genç, hayatını kaybetti
19:29
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.07.2020 06:00:21. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Süper Lig: Aytemiz Alanyaspor: 4 - Galatasaray: 1 (Maç sonucu) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]