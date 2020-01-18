Süper Lig: Aytemiz Alanyaspor: 5 - Kayserispor: 1 (Maç sonucu)

Süper Lig'in 18. haftasında Alanyaspor, sahasında Kayserispor'u konuk etti. Ev sahibi ekip mücadeleden 5-1 galip ayrılarak ligin ikinci yarısına iyi bir başlangıç yaptı.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)



59. dakikada Papiss Cisse'nin ortasında defansın uzaklaştırmaya çalıştığı topla ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Bakasetas'ın şutu filelere gitti. 2-0



62. dakikada sağ kanattan Efecan'ın pasında topla buluşan Siopis'in şutunda Papiss Cisse'nin önünde kaldı. Bu oyuncu da kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda meşin yuvarlağı ağlara yolladı. 3-0



75. dakikada ceza yayına yakın bir noktadan Henrique'nin yerden şutunda kaleci Marafona topu kontrol etti.



84. dakikada sağ kanattan Djalma Campos'un pasında ceza sahası dışında topla buluşan Fernandes'in şık vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 4-0



87. dakikada Emre'nin sol kanattan kullandığı köşe atışında savunmadan seken topu önünde bulan Henrique meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 4-1



90+2. dakikada defansın hatasında araya giren Fernandes, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 5-1



Stat: Bahçeşehir Okulları



Hakemler: Ali Palabıyık xx, Serkan Olguncan xx, Serkan Çimen xx



Aytemiz Alanyaspor: Marafona xxx, Baiano xx (Onur dk. 68 xx), Caulker xx, Tzavellas xxx, N'Sakala xxx, Salih xxx (Ceyhun Gülselam dk. 78 x), Siopis xxx, Efecan xxx, Djalma Campos xxx, Bakasetas xx (Fernandes dk. 68 xxx), Papiss Cisse xxx



Yedekler: Eray, Kaan, Emircan, Umut, Mustafa Pektemek, Bammou



Teknik Direktör: Erol Bulut



Kayserispor: İsmail Çipe x, Kvrzic x, Rienstra x, Mert Kula x, Yasir x, Djedje x, Hasan Hüseyin x (Henrique dk. 65 xx), Enver Cenk x (Emre Demir dk. 80 ?), Mario Situm x, Aksel x (Gustavo Campanharo dk. 65 x), Muris Mesanovic x



Yedekler: Hakan, Abdennour, Oğuzhan, Emirhan, Ömer, Kravets



Teknik Direktör: Robert Prosinecki



Goller: Tzavellas (dk. 38), Bakasetas (dk. 59), Papiss Cisse (dk. 62), Fernandes (dk. 84 ve 90+2) (Aytemiz Alanyspor), Henrique (dk. 87) (Kayserispor)



Kırmızı kart: Kvrzic (dk. 47) (Kayserispor)



Sarı kartlar: Hasan Hüseyin, Djedje (Kayserispor) - ANTALYA