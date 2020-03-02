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Süper Lig: Başakşehir: 0 - Gaziantep: 0 (Maç devam ediyor)
6 saat önce
Süper Lig'in 24. haftasında Başakşehir sahasında Gaziantep ile karşı karşıya geliyor.
Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 08:35 Kaynak: İHA
Süper Lig'in 24. haftasında Başakşehir sahasında Gaziantep ile karşı karşıya geliyor. Mücadelede 25. dakika golsüz eşitlikle geçildi. - İSTANBUL
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