Süper Lig: Başakşehir: 0 - Gaziantep: 0 (Maç devam ediyor) - Son Dakika
Son Dakika Spor Süper Lig: Başakşehir: 0 - Gaziantep: 0 (Maç devam ediyor) - Son Dakika Spor

Süper Lig: Başakşehir: 0 - Gaziantep: 0 (Maç devam ediyor)

6 saat önce

Süper Lig'in 24. haftasında Başakşehir sahasında Gaziantep ile karşı karşıya geliyor.

Süper Lig: Başakşehir: 0 - Gaziantep: 0 (Maç devam ediyor), System.String[]

Süper Lig'in 24. haftasında Başakşehir sahasında Gaziantep ile karşı karşıya geliyor. Mücadelede 25. dakika golsüz eşitlikle geçildi. - İSTANBUL

Başakşehir, Gaziantep, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 08:35 Kaynak: İHA
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