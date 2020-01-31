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Süper Lig: Başakşehir: 1 - Gençlerbirliği: 0 (Maç devam ediyor)
26 dakika önce
Süper Lig'in 20. haftasında Başakşehir sahasında Gençlerbirliği ile karşı karşıya geliyor.
Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 08:22 Kaynak: İHA
Süper Lig'in 20. haftasında Başakşehir sahasında Gençlerbirliği ile karşı karşıya geliyor. Mücadelede 20. dakika Başakşehir'in 1-0'lık üstünlüğü ile geçildi. - İSTANBUL
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