Süper Lig: Başakşehir: 1 - Gençlerbirliği: 0 (Maç devam ediyor) - Son Dakika
Son Dakika Spor Süper Lig: Başakşehir: 1 - Gençlerbirliği: 0 (Maç devam ediyor) - Son Dakika Spor

Süper Lig: Başakşehir: 1 - Gençlerbirliği: 0 (Maç devam ediyor)

26 dakika önce

Süper Lig'in 20. haftasında Başakşehir sahasında Gençlerbirliği ile karşı karşıya geliyor.

Süper Lig: Başakşehir: 1 - Gençlerbirliği: 0 (Maç devam ediyor), System.String[]

Süper Lig'in 20. haftasında Başakşehir sahasında Gençlerbirliği ile karşı karşıya geliyor. Mücadelede 20. dakika Başakşehir'in 1-0'lık üstünlüğü ile geçildi. - İSTANBUL

Gençlerbirliği, Başakşehir, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 08:22 Kaynak: İHA
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