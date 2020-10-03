Süper Lig: BB Erzurumspor: 0 - Çaykur Rizespor: 0 (Maç sonucu)

Süper Lig'in 4. haftasında BB Erzurumspor ile Çaykur Rizespor Erzurum'da oynanan müsabakada golsüz berabere kalarak puanları paylaştı.
MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)
53. dakikada İbrahim Akdağ'ın ortasında topla buluşan Emrah sert vurdu top kaleci Gökhan'da kaldı.
55. dakikada konuk Çaykur Rizespor'un kullandığı kornerde defansın uzaklaştırdığı topla ceza sahası önünde topla buluşan Melnjak sert vurdu top az farkla yandan auta çıktı.
58. dakikada Novikovas caza sahası dışından sert vurdu, topu kaleci Gökhan güçlükle çeldi.
64. dakikada Samudo Boldrın'ın pasıyla ceza sahası dışından sert şutunda kaleci Farnolle topu kontrol etti.
70. dakikada sağ kanattan Morozıuk'un ortasında kale sahası önünde topla buluşan Remy uygun durumda düzeltip vurdu top üsten auta çıktı.
79. dakikada Emrah'ın pasıyla topla buluşan Sisoko ceza sahasına girip sert vurdu. Top az farkla direği üzerinden dışarı çıktı.
83. dakikada Emrah yaklaşık 40 metreden sert vurdu, kaleci Gökhan topu doksandan kornere çeldi.
STAT: KAZIM KARABEKİR
Hakemler: Ümit Öztürk xxx, Cevdet Kömürcüoğlu xxx, Mehmet Emin Tuğral xxx
BB Erzurumspor: Farnolle xx, Obertan xx (Sisoko dk. 74 x), Hasan xx, Kaan xx, Rashad xx (Ömer Şişmanoğlu dk. 69 x), Novikovas xx, Boumal xx (Donald dk. 69 x), Emrah xx, İbrahim xx, Mina xx, Murat xx,
Yedekler: Kayacan, M. Ba, Gökhan, Adolphe Kamgang, Osman, Cenk Ahmet
Teknik Direktör: Mehmet Özdilek
Çaykur Rizespor: Gökhan xxx, Yasin xx (Abdullah dk. 60 x), Remy xx (Skoda dk. 90 ?), Jesus xx, Boldrın xx, Mıchalak xx, Emir xx, Melnjak xx (Samudo dk. 59 x), Morozıuk xx, Doğan x (Donsah dk. 46 x), Meriah xx
Yedekler: Tarık. Omar Talbı, Kemal, Tunay, Selim, Milan, Alberk
Teknik Direktör: Stjepan Tomas
Sarı Kartlar: Remy, Boldrin, Donsah (Çaykur Rizespor), Hasan (BB Erzurumspor)
(İHA)
Haber Yayın Tarihi: 03.10.2020 18:08 - Kaynak: İHA
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