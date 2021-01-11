BB Erzurumspor: 0 - Fenerbahçe: 1 (İlk yarı)

Süper ligin 18. haftasında BB Erzurumspor, Fenerbahçe'yi konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısı, sarı-lacivertli ekibin 45+6. dakikada attığı golle 1-0 tamamlandı.

Maçtan dakikalar (ilk yarı)

5. dakikada Obertan'ın pasıyla topla buluşan Novikovas ceza sahasına girmeden sert vurdu, kaleci Altay yatarak topa sahip oldu.

8. dakikada Pelkas'a hareket sonrasında kazanılan serbest vuruşu Caner kullandı. Bu oyuncunun sol kanattan yaptığı ortada kaleci Fanolle çıkarak iki hamlede topa sahip oldu.

11. dakikada sağ kanattan gelişen BB Erzurumspor atağında Cenk Ahmet'in ceza sahasına yaptığı ortada, arka direkte topla buluşan Novikovas dar açıdan sert vurdu, top kaleci Altay'da kaldı.

27. dakikada sağ kanattan gelişen BB Erzurumspor atağında Cenk Ahmet'in ceza alanına gönderdiği topu Sadık son anda kornere atarak tehlikeyi savuşturdu.

32. dakikada ceza sahası önünde topla buluşan Gomes sert vurdu ancak Sadık'a çarpan top kornere gitti.

34. dakikada Emrah'ın sağ kanattan ceza sahasına gönderdiği ortada meşin yuvarlak Gomes'in önünde kaldı. Bu futbolcunun düzeltip yaptığı vuruş ağlara giderken, hakem Mete Kalkavan, Gomes'in elle oynadığına hükmetti.

37. dakikada sağ kanattan gelişen BB Erzurumspor atağında Cenk Ahmet'in ortasında topa iyi yükselen Gomes kafayı vurdu ancak top az farkla üsten auta çıktı.

45+3. dakikada Caner'in uzun pasında defanstan seken topu önünde bulan Thiam yerden bir vuruş çıkardı, kaleci Fanolle'ün ayağıyla müdahale yaptığı top az farkla kornere çıktı.

45+6. dakikada sağ kanattan gelişen Fenerbahçe atağında Sinan ceza sahası içerisinde Pelkas'ı gördü. Pelkas uygun durumdaki Mert Hakan'a pasını çıkardı. Bu futbolcu sert ve düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi. 0-1

Stat: Kazım Karabekir

Hakemler: Mete Kalkavan xx, Bahattin Duran xx, Ceyhun Sesigüzel xx

BB Erzurumspor: Fanolle xx, Cenk Ahmet xx, Teikeu xx, Hasan xx, Leo Schwechlen xx, Osman xx, Boumal x (Donald dk. 29 x), Obertan xx (Darri dk. 45 ?), Emrah xx, Novikovas xx, Gomes xx

Yedekler: Kayacan, Batuhan, Gökhan, Sadiku, Mücahit, Özgür, Oltan, Murat

Teknik Direktör: Mesut Bakkal

Fenerbahçe: Altay xx, Nazım Sangare xx, Tisserand xx, Sadık xx, Caner xxx, Ozan Tufan xx, Luiz Gustavo xx, Mert Hakan xxx, Pelkas xxx, Sinan Gümüş xx, Thiam xx

Yedekler: Harun, Lemos, Serdar, Ferdi, Fatih, Uğur, Serhat, Cisse, Samatta, Valencia,

Teknik Direktör: Erol Bulut

Gol: Mert Hakan (dk. 45+6) (Fenerbahçe)

Sarı kartlar: Osman (BB Erzurumspor), Caner (Fenerbahçe)

(Özge Bozo - Çağrı Korkmaz/İHA)