Süper Lig: BB Erzurumspor: 0 Gençlerbirliği: 1 (Maç sonucu)

89. dakikada gelişen BB Erzurumspor atağında ceza sahası içinde topla buluşan Sissoko'nun sert şutunda top filelere giderken VAR uyarısı sonrasında hakem Sadiku'nun elle müdahale ettiğini belirterek golü geçersiz kıldı.

81. dakikada kullanılan serbest vuruşta Bogdan Stancu direkt kaleye gönderdi, kaleci Farnolle'den dönen topu Sefa Yılmaz tamamlayarak takımını öne geçiren isim oldu. 0-1

72. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Sadiku sağ çaprazdan direkt kaleye gönderdi ancak bu pozisyonda Nordfeldt gole izin vermedi.

Süper Lig'in 12. haftasında BB Erzurumspor, sahasında Gençlerbirliği ile karşı karşıya geldi. İlk yarısı golsüz eşitlikle geçilen mücadeleyi Gençlerbirliği, Sefa'nın golüyle 1-0 kazandı.

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