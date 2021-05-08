Süper Lig: BB Erzurumspor: 0 Kasımpaşa: 0 (İlk yarı)

42. dakikada sol taraftan Hadadi'nin yaptığı ortada ceza sahası içerisinde topla buluşan Hajradinovic'in sert şutu yandan dışarı çıktı.

31. dakikada sol taraftan Emrah'ın yaptığı ortada arka direkte topla buluşan Hasan'ın kafa vuruşu yandan dışarı çıktı.

16. dakikada Hajradinovic'in sağ taraftan yaptığı ortada ceza sahası içerisinde müsait pozisyonda Sadiku vurdu bu topu kaleci güçlükle çeldi.

8. dakikada sol taraftan kullanılan serbest vuruşta Emrah'ın ortasında arka direkte topla buluşan Hasan topu filelerle buluşturdu. VAR incelemesinin ardından hakem Halil Umut Meler golü ofsayt gerekçesiyle iptal etti.

Süper Lig'in 40. haftasında BB Erzurumspor sahasında Kasımpaşa ile karşılaşıyor. Küme düşme hattını yakından ilgilendiren mücadelede ilk yarı golsüz eşitlikle sonuçlandı.

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