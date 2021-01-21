Süper Lig: BB Erzurumspor: 1 - Alanyaspor: 1 (Maç sonucu) - Son Dakika

Süper Lig'in 20. haftasında BB Erzurumspor sahasında Alanyaspor'u ağırladı. Müsabaka her iki takımın karşılıklı golleri ile 1-1 sona erdi.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

51. dakikada Bakasetas'ın kullandığı köşe atışında savunmanın uzaklaştırmaya çalıştığı topla ceza sahasında buluşan Davidson'un sert şutu kaleci Szumski'de kaldı.

54. dakikada Bakasetas'ın ceza sahasına ortasında Fatih yükselerek kafayı vurdu, top farklı şekilde auta çıktı.

58. dakikada BB Erzurumspor'un ceza sahasından çıkarken kaptırdığı topu kazanan Bakasetas ceza sahası yayı üzerinden sert vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-1

67. dakikada Chahechouhe sağ kanattaki Novikovas'ı gördü, çizgiden içeriye çevirdiği topu savunma uzaklaştırdı.

76. dakikada sol kanattan gelişen Alanyaspor atağında Davidson ceza sahasına kadar indi içeriye çevirdiği topu defans son anda kornere çeldi.

Stat: Kazım Karabekir

Hakemler: Turgut Doman xx, Bahtiyar Birinci xx, Candaş Elbil xx

BB Erzurumspor: Szumski xx, Schwechlen xx, Teikeu xx, da Costa xxx, Murat Uçar xx, Boumal xx (Donald dk. 68 x), Omolo xx (Osman dk. 84 ?), Emrah Başsan xx (Ömer dk. 84 ?), Chahechouhe xx, Cenk Ahmet xx (Novikovas dk. 62 x), Gomes x (Oltan dk. 68 x)

Yedekler: Kayacan, Hasan, Gökhan, Mücahit, Darri

Teknik Direktör: Mesut Bakkal

Alanyaspor: Marafona xx, Moubandje xx, Caulker xx, Tzavellas xx, Fatih xx, Davidson xx (Juanfran dk. 90 ?), Berkan xx, Salih xx (Ceyhun dk. 83 ?), Babacar xx (Mustafa dk. 83 ?), Bareiro xx (Kadzior dk. 73 x), Bakasetas xxx

Yedekler: Çağrı, Ahmet, Hasan Hüseyin, Efkan, Umut, Tayfur

Teknik Direktör: Çağdaş Atan

Goller: Emrah Başsan (dk. 31) (BB Erzurumspor), Bakasetas (dk. 58) (Alanyaspor)

Kırmızı kart: Tzavellas (dk. 90+1) (Alanyaspor)

Sarı kartlar: Schwechlen, Murat Uçar, Teikeu, Oltan (BB Erzurumspor), Davidson, Babacar, (Alanyaspor)

(İHA)