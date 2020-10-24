Süper Lig: BB Erzurumspor: 1 Galatasaray: 2 (Maç sonucu)

Süper Lig'in 6. haftasında BB Erzurumspor, Galatasaray 'ı konuk etti. Mücadele sarı-kırmızılı ekibin 2-1 üstünlüğü ile sona erdi.

Bakan Koca, koronavirüs en çok bulaştığı ortamı ilk kez açıkladı: Evde bulaş oranı daha yüksek