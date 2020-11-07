BB Erzurumspor ile Göztepe maçı 1-1 berabere bitti - Son Dakika

BB Erzurumspor ile Göztepe maçı 1-1 berabere bitti

07.11.2020 18:17
BB Erzurumspor ile Göztepe maçı 1-1 berabere bitti, System.String[]

Süper Lig'in 8. haftasında BB Erzurumspor, Göztepe'yi konuk etti.

Süper Lig'in 8. haftasında BB Erzurumspor, Göztepe'yi konuk etti. Mücadele karşılıklı gollerle 1-1 sona erdi.

Maçtan dakikalar

4. dakikada Göztepe'nin kullandığı kornerde defansın uzaklaştırdığı topu önünde bulan Guilherme'nin sert şutunda top üstten auta çıktı.

7. dakikada Novikovas'ın ara pasıyla topla buluşan Murat'ın ceza sahasına yaptığı ortada Gomes'ten önce araya giren kaleci İrfan Can topu kornere gönderdi.

13. dakikada sol kanattan Halil'in yaptığı ortada arka direkte uygun durumda olan Ndiaye kafayla topu filelere gönderdi. 0-1

17. dakikada kazanılan serbest vuruşu kullanan Emrah'ın ortasında caza sahası içerisinde iyi yükselen Mina'nın kafa vuruşunda top yandan auta çıktı.

36. dakikada Novikovas'nın caza sahasına girerek yaptığı sert vuruşta kaleci İrfan Can direk dibinde topu güçlükle kornere çeldi.

49. dakikada Göztepe atağında sağ kanatta topla buluşan Halil Akbunar ceza sahasına girer girmez sert vurdu ancak meşin yuvarlak yandan az farkla dışarı çıktı.

52. dakikada Emrah'ın ortasında Hasan kafayı vurdu ancak savunma topu uzaklaştırdı. Meşin yuvarlak Novikovas'ın önünde kaldı. Bu futbolcunun sert şutunda defans son anda araya girerek tehlikeyi engelledi.

54. dakikada Guilherme'nin pasında topla buluşan Tripic'in sert şutunda kaleci Farnolle uzanarak topu kornere göndermeyi başardı.

66. dakikada Rashad'ın ceza sahasında düşürülmesi ile kazanılan penaltı vuruşunu Novikovas kullandı. Bu futbolcu topu filelere göndererek eşitliği sağlayan isim oldu. 1-1

90+3. dakikada Yalçın'a yaptığı faul sonrasında ikinci sarı kartını gören Sadiku, kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.

90+4. dakikada ceza sahası çizgisi önünde kazanılan serbest vuruşu Guilherme kullandı ancak meşin yuvarlak direkten döndü.

Stat: Kazım Karabekir

Hakemler: Cüneyt Çakır xx, Bahattin Duran xx, Orkun Aktaş xx

BB Erzurumspor: Farnolle xx, Murat xx, Mina xx, Hasan xx, Mücahit xx Emrah xx (Rashad Muhammed dk. 62 xx), İbrahim xx (Osman dk. 78 x), Boumal xx (Donald dk. 62 xx), Sissoko xx, Novikovas xx, Gomes xx (Sadiku dk. 86 ?)

Yedekler: Kayacan, Kaan, Gökhan, Cenk Ahmet, Obertan, Hamroun,

Teknik Direktör: Mehmet Özdilek

Göztepe: İrfan Can xx, Gassama x (Nwobodo dk. 22 xx), Atınç xx (Titi dk. 80 ?), Mihojeviç xx, Burokeviç xx, Soner xx (Burak dk. 80 ?), Kubilay xx (Yalçın dk. 71 x), Tripic xx (Mossoro dk. 80 ?), Halil xx, Guilherme xx, Ndiaye xx

Yedekler: Megyeri, Berkan, Poko, Yılmaz, Metin,

Teknik Direktör: İlhan Palut

Goller: Ndiaye (dk. 13) (Göztepe), Novikovas (dk. 66 pen.) (BB Erzurumspor)

Kırmızı kart: Sadiku (dk. 90+3) (BB Erzurumspor)

(Özge Bozo - Çağrı Korkmaz/İHA)

BB Erzurumspor ile Göztepe maçı 1-1 berabere bitti
BB Erzurumspor ile Göztepe maçı 1-1 berabere bitti
BB Erzurumspor ile Göztepe maçı 1-1 berabere bitti
BB Erzurumspor ile Göztepe maçı 1-1 berabere bitti
BB Erzurumspor ile Göztepe maçı 1-1 berabere bitti
BB Erzurumspor ile Göztepe maçı 1-1 berabere bitti
BB Erzurumspor ile Göztepe maçı 1-1 berabere bitti
BB Erzurumspor ile Göztepe maçı 1-1 berabere bitti
BB Erzurumspor ile Göztepe maçı 1-1 berabere bitti
BB Erzurumspor ile Göztepe maçı 1-1 berabere bitti
BB Erzurumspor ile Göztepe maçı 1-1 berabere bitti
BB Erzurumspor ile Göztepe maçı 1-1 berabere bitti
BB Erzurumspor ile Göztepe maçı 1-1 berabere bitti
BB Erzurumspor ile Göztepe maçı 1-1 berabere bitti
BB Erzurumspor ile Göztepe maçı 1-1 berabere bitti
BB Erzurumspor ile Göztepe maçı 1-1 berabere bitti
BB Erzurumspor ile Göztepe maçı 1-1 berabere bitti
BB Erzurumspor ile Göztepe maçı 1-1 berabere bitti
BB Erzurumspor ile Göztepe maçı 1-1 berabere bitti
BB Erzurumspor ile Göztepe maçı 1-1 berabere bitti

Spor Toto Süper Lig, Erzurumspor Kulübü, Göztepe, Emrah, Spor, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Spor BB Erzurumspor ile Göztepe maçı 1-1 berabere bitti - Son Dakika Spor


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