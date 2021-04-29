Süper Lig: BB Erzurumspor: 1 Medipol Başakşehir: 0 (İlk yarı)

45. dakikada Emrah'ın sağdan yaptığı ortada arka direkte Cenk Ahmet'in şutu savunmadan sekip Obertan'ın önüne düştü. Bu oyuncunun şutu yandan dışarı çıktı.

18. dakikada orta sahadan aldığı topla hızla ilerleyen Gomes'i ceza sahasının hemen önünde düşüren Epureanu hakem Fırat Aydınus tarafından direkt kırmızı kartla oyundan atıldı.

7. dakikada sol taraftan Aleksic'in yaptığı ortada arka direkte topla buluşan Visca rahat pozisyonda meşin yuvarlağı gole çeviremedi.

5. dakikada ceza sahasının hemen dışından kullanılan serbest vuruşta Emrah düzgün bir vuruşla topu filelerle buluşturdu. 1-0

Süper ligin 38. haftasında BB Erzurumspor sahasında Medipol Başakşehir ile karşılaşıyor. Küme düşme hattını yakından ilgilendiren mücadelenin ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0'lık üstünlüğü ile sonuçlandı.

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