Süper Lig: Beşiktaş: 3 - Adana Demirspor: 3 (Maç sonucu) - Son Dakika

Süper Lig: Beşiktaş: 3 - Adana Demirspor: 3 (Maç sonucu)

Süper Lig'in 6. haftasında Beşiktaş, Adana Demirspor'u konuk etti.

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