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Süper Lig: Beşiktaş: 3 - Adana Demirspor: 3 (Maç sonucu) - Son Dakika

Süper Lig: Beşiktaş: 3 - Adana Demirspor: 3 (Maç sonucu)

21.09.2021 20:21
Süper Lig: Beşiktaş: 3 - Adana Demirspor: 3 (Maç sonucu), System.String[]

Süper Lig'in 6. haftasında Beşiktaş, Adana Demirspor'u konuk etti.

Süper Lig'in 6. haftasında Beşiktaş, Adana Demirspor'u konuk etti. Siyah-beyazlılar karşılaşmada 3-0 öne geçmesine karşın sahadan 3-3'lük beraberlikle ayrıldı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

52. dakikada Ghezzal'ın sağ kanattan ceza sahasına yaptığı ortada Larin'in üzerinden atladığı topu arka direkte Rıdvan Yılmaz aldı. Bu oyuncunun kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda yaptığı vuruş ağlarla buluştu. 3-0

60. dakikada Matias Vargas'ın ceza yayı içerisinden kaleyi sol çaprazdan gören noktadan kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak filelere gitti. 3-1

78. dakikada Assombalonga'nanı pasında topla buluşan Balotelli'nin ceza sahası dışı sağ tarafından kaleye yaklaşık 20 metreden çektiği sert şutta savunmadan da seken top ağlarla buluştu. 3-2

90+7. dakikada kazanılan korner atışında Balotelli'nin indirdiği topa son olarak Assombalonga dokundu. Bu pozisyonda top filelere gitti. 3-3

Stat: Vodafone Park

Hakemler: Ali Palabıyık xx, Serkan Olguncan xx, Mustafa Sönmez xx

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu x, Valentin Rosier xx, Welinton xx, Francisco Montero xxx, Rıdvan Yılmaz xxx, Josef de Souza xxx, Rachid Ghezzal x (Gökhan Töre dk. 77 x), Miralem Pjanic xx (Salih Uçan dk. 65 x), Oğuzhan Özyakup x (Atiba Hutchinson dk. 65 x), Cyle Larin x (Kenan Karaman dk. 65 x), Michy Batshuayi xx (Güven Yalçın dk. 90+5 ?)

Yedekler: Mert Günok, Fabrice N'Skala, Can Bozdoğan

Teknik Direktör: Sergen Yalçın

Adana Demirspor: Ferhat Kaplan x, Jonas Svensson xx (Tarık Çamdal dk. 87 ?), Simon Deli xx, Samet Akaydın xx, Joher Rassoul xx (Kaan Kanak dk. 87 ?), Benjamin Stambouli xx (Mario Balotelli dk. 67 xxx), Sinan Kurt x (Gökhan İnler dk. 76 xx), Matias Vargas xx, Birkir Bjarnason xx, Okewuchukwu Ezeh x (Yunus Akgün dk. 46 xx), Britt Assombalonga xxx

Yedekler: Arijanet Muric, Tayyip Talha Sanuç, İzzet Çelik, Metehen Mimaroğlu, Lucas Castro

Teknik Direktör: Vincenzo Montella

Goller: Francisco Montero (dk. 20), Josef de Souza (dk. 43), Rıdvan Yılmaz (dk. 52) (Beşiktaş), Matias Vargas (dk. 60), Mario Balotelli (dk. 78), Assombalonga (90+7) (Adana Demirspor)

Sarı kartlar: Simon Deli, Mario Balotelli (Adana Demirspor), Francisco Montero, Welinton (Beşiktaş)

(Uygar Aydın - Mehmet Şirin Topaloğlu/İHA)

Süper Lig: Beşiktaş: 3 - Adana Demirspor: 3 (Maç sonucu)
Süper Lig: Beşiktaş: 3 - Adana Demirspor: 3 (Maç sonucu)
Süper Lig: Beşiktaş: 3 - Adana Demirspor: 3 (Maç sonucu)
Süper Lig: Beşiktaş: 3 - Adana Demirspor: 3 (Maç sonucu)
Süper Lig: Beşiktaş: 3 - Adana Demirspor: 3 (Maç sonucu)
Süper Lig: Beşiktaş: 3 - Adana Demirspor: 3 (Maç sonucu)
Süper Lig: Beşiktaş: 3 - Adana Demirspor: 3 (Maç sonucu)
Süper Lig: Beşiktaş: 3 - Adana Demirspor: 3 (Maç sonucu)
Süper Lig: Beşiktaş: 3 - Adana Demirspor: 3 (Maç sonucu)
Süper Lig: Beşiktaş: 3 - Adana Demirspor: 3 (Maç sonucu)
Süper Lig: Beşiktaş: 3 - Adana Demirspor: 3 (Maç sonucu)
Süper Lig: Beşiktaş: 3 - Adana Demirspor: 3 (Maç sonucu)
Süper Lig: Beşiktaş: 3 - Adana Demirspor: 3 (Maç sonucu)
Süper Lig: Beşiktaş: 3 - Adana Demirspor: 3 (Maç sonucu)
Süper Lig: Beşiktaş: 3 - Adana Demirspor: 3 (Maç sonucu)
Süper Lig: Beşiktaş: 3 - Adana Demirspor: 3 (Maç sonucu)
Süper Lig: Beşiktaş: 3 - Adana Demirspor: 3 (Maç sonucu)
Süper Lig: Beşiktaş: 3 - Adana Demirspor: 3 (Maç sonucu)
Süper Lig: Beşiktaş: 3 - Adana Demirspor: 3 (Maç sonucu)
Süper Lig: Beşiktaş: 3 - Adana Demirspor: 3 (Maç sonucu)
Süper Lig: Beşiktaş: 3 - Adana Demirspor: 3 (Maç sonucu)
Süper Lig: Beşiktaş: 3 - Adana Demirspor: 3 (Maç sonucu)
Süper Lig: Beşiktaş: 3 - Adana Demirspor: 3 (Maç sonucu)
Süper Lig: Beşiktaş: 3 - Adana Demirspor: 3 (Maç sonucu)
Süper Lig: Beşiktaş: 3 - Adana Demirspor: 3 (Maç sonucu)
Süper Lig: Beşiktaş: 3 - Adana Demirspor: 3 (Maç sonucu)
Süper Lig: Beşiktaş: 3 - Adana Demirspor: 3 (Maç sonucu)
Süper Lig: Beşiktaş: 3 - Adana Demirspor: 3 (Maç sonucu)
Süper Lig: Beşiktaş: 3 - Adana Demirspor: 3 (Maç sonucu)
Süper Lig: Beşiktaş: 3 - Adana Demirspor: 3 (Maç sonucu)
Süper Lig: Beşiktaş: 3 - Adana Demirspor: 3 (Maç sonucu)
Süper Lig: Beşiktaş: 3 - Adana Demirspor: 3 (Maç sonucu)
Süper Lig: Beşiktaş: 3 - Adana Demirspor: 3 (Maç sonucu)
Süper Lig: Beşiktaş: 3 - Adana Demirspor: 3 (Maç sonucu)
Süper Lig: Beşiktaş: 3 - Adana Demirspor: 3 (Maç sonucu)
Süper Lig: Beşiktaş: 3 - Adana Demirspor: 3 (Maç sonucu)
Süper Lig: Beşiktaş: 3 - Adana Demirspor: 3 (Maç sonucu)
Süper Lig: Beşiktaş: 3 - Adana Demirspor: 3 (Maç sonucu)
Süper Lig: Beşiktaş: 3 - Adana Demirspor: 3 (Maç sonucu)
Süper Lig: Beşiktaş: 3 - Adana Demirspor: 3 (Maç sonucu)
Süper Lig: Beşiktaş: 3 - Adana Demirspor: 3 (Maç sonucu)
Süper Lig: Beşiktaş: 3 - Adana Demirspor: 3 (Maç sonucu)
Süper Lig: Beşiktaş: 3 - Adana Demirspor: 3 (Maç sonucu)
Süper Lig: Beşiktaş: 3 - Adana Demirspor: 3 (Maç sonucu)
Süper Lig: Beşiktaş: 3 - Adana Demirspor: 3 (Maç sonucu)
Süper Lig: Beşiktaş: 3 - Adana Demirspor: 3 (Maç sonucu)
Süper Lig: Beşiktaş: 3 - Adana Demirspor: 3 (Maç sonucu)
Süper Lig: Beşiktaş: 3 - Adana Demirspor: 3 (Maç sonucu)
Süper Lig: Beşiktaş: 3 - Adana Demirspor: 3 (Maç sonucu)
Süper Lig: Beşiktaş: 3 - Adana Demirspor: 3 (Maç sonucu)
Süper Lig: Beşiktaş: 3 - Adana Demirspor: 3 (Maç sonucu)
Süper Lig: Beşiktaş: 3 - Adana Demirspor: 3 (Maç sonucu)
Süper Lig: Beşiktaş: 3 - Adana Demirspor: 3 (Maç sonucu)
Süper Lig: Beşiktaş: 3 - Adana Demirspor: 3 (Maç sonucu)
Süper Lig: Beşiktaş: 3 - Adana Demirspor: 3 (Maç sonucu)
Süper Lig: Beşiktaş: 3 - Adana Demirspor: 3 (Maç sonucu)
Süper Lig: Beşiktaş: 3 - Adana Demirspor: 3 (Maç sonucu)
Süper Lig: Beşiktaş: 3 - Adana Demirspor: 3 (Maç sonucu)
Süper Lig: Beşiktaş: 3 - Adana Demirspor: 3 (Maç sonucu)
Süper Lig: Beşiktaş: 3 - Adana Demirspor: 3 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig, Adana Demirspor, Beşiktaş, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Süper Lig: Beşiktaş: 3 - Adana Demirspor: 3 (Maç sonucu) - Son Dakika


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SON DAKİKA: Süper Lig: Beşiktaş: 3 - Adana Demirspor: 3 (Maç sonucu) - Son Dakika
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