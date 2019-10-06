Süper Lig: Beşiktaş: 0 - Aytemiz Alanyaspor: 0 (Maç devam ediyor)
55 dakika önce
Süper Lig'in 7. haftasında Beşiktaş, lider Aytemiz Alanyaspor'u konuk ediyor.
Haber Yayın Tarihi: 06.10.2019 04:55 Kaynak: İHA
Süper Lig'in 7. haftasında Beşiktaş, lider Aytemiz Alanyaspor'u konuk ediyor. Mücadelede 15 dakika geride kalırken golsüz eşitlik sürüyor. - İSTANBUL
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